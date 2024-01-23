巡察微故事丨“夾生飯”問題解決了

中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，“吳大叔，這飯怎麼是夾生的？吃不成嘛。”2023年11月，雲南省富寧縣委第三巡察組開展對村巡察時，在新華鎮坡油村委會油灣村小組碰到了這樣一幕。



“夾生的，這就對了。”村民吳金山習以為常地說。



“怎麼就對了？”巡察組成員熊誠心裡直犯嘀咕。



“我也想做一頓香米飯吃，可這電壓不‘爭氣’。”吳金山無奈地說道。



“大叔您不要著急，我們來的目的就是想看看還有什麼沒有解決好的問題，我們盡力去推動解決。”



“鎮黨委、政府都來過，不管事。”吳大叔語氣裡顯得有些不耐煩，“我們村的變壓器安數小、電壓弱，供電不正常，早中晚做飯集中時段村民們使用電磁爐、電飯煲等電器較多，常常跳閘。天冷的時候想吃個火鍋、烤個火都是奢望。”



巡察組走訪了同村的幾戶村民，聯繫鎮供電所實地查看變壓器情況。原來，油灣村小組有63戶261人，後面慢慢有住戶搬到離寨子較遠的地方居住，現在有30多戶已經分散到老寨500米開外了，但還共同用一個變壓器，因此導致了電壓不穩。



巡察組進一步瞭解發現，為解決此事，2022年同村群眾曾商量把搬離較遠的30戶用電改為與附近的同必村小組共用變壓器，這樣既可以節省新購買變壓器費用，又能解決整個村子用電不穩定問題。

