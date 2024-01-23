中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，在二十屆中央紀委三次全會上，習近平總書記要求，深入開展黨性黨風黨紀教育，傳承黨的光榮傳統和優良作風，激發共產黨員崇高理想追求，把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱。



“極大的恥辱”這五個字，振聾發聵、發人深省。“把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱”是黨性的本質要求，應成為每一位黨員幹部立身做人、幹事創業的行動準則。記者就此採訪了中央黨校（國家行政學院）黨的建設教研部教授劉炳香。



1 強調把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱，是對新時代共產黨人價值追求的再次宣示



記者：一路走來，中國共產黨人始終把知恥明辱作為校正自身的動力。如何理解“把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱”的內涵與意義？



劉炳香：把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱，是對中華優秀傳統文化的弘揚。知恥，也就是知道羞愧和榮辱，是一個人所具有的最基本的道德感。中華優秀傳統文化特別重視廉恥觀，孔子提出“行己有恥”，孟子說人要有“羞惡之心”，歐陽修說“不廉，則無所不取；不恥，則無所不為”。人若知恥，便能自覺約束自己，行有所止。這種約束來自道德主體自身的內在需要，其作用、效果較之於外在的強制性約束更持久。一個國家的治亂也總是與人們的知恥之心聯繫在一起。管子認為，禮義廉恥，國之四維。龔自珍說：“士皆知有恥，則國家永無恥矣；士不知恥，為國之大恥。”中華民族飽經磨難卻不屈不撓，榮辱觀是強大文化支撐。中國共產黨是中華優秀傳統文化的忠實傳承者和弘揚者，不斷推動馬克思主義與中華優秀傳統文化相結合，把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱，與中華優秀傳統文化一脈相承。



把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱，體現了我們黨的優良傳統和作風。一百多年來，我們黨始終重視廉潔文化建設，堅持以廉為榮、以貪為恥。中央蘇區時期，面對艱苦的鬥爭環境，中華蘇維埃政府大力提倡清正廉潔，克己奉公，反對官僚主義，反對貪污浪費，強調“貪污是蘇維埃政權下，絕不准許有的事，如若發生呢，即是蘇維埃政府的羞恥”。新中國成立不久，毛澤東引用《管子》中的觀點指出：“治國就是治吏。禮義廉恥，國之四維，四維不張，國將不國。如果一個個寡廉鮮恥、貪污無度、胡作非為而國家還沒有辦法懲治他們，那麼天下一定大亂。”1950年5月6日，朱德在中央直屬系統黨、政、軍、群各級黨的紀律檢查委員聯席會議上發表了《加強黨的紀律檢查工作》的重要講話。在講話中，他列舉了當時特權思想的幾種表現，指出“所有這些，都是剝削階級的思想和行為，對於我們共產黨人來說，是一種恥辱”。1980年2月，十一屆五中全會通過《關於黨內政治生活的若干準則》，其中指出：“那種認為自己的權力可以不受任何限制的思想，就是腐朽的封建特權思想，這種思想必須受到批判和糾正。共產黨員和幹部應該把謀求特權和私利看成是極大的恥辱。”習近平總書記提到這一要求時曾感慨：“說得多麼深刻啊！建議大家把這份文件找出來重溫一下。”新時代以來，習近平總書記反復強調領導幹部要提高道德修養，指出“道德高尚是領導幹部做到清正廉潔的基礎”，作為領導幹部，要擔當作為，“為官避事平生恥”；要堅守為人民謀幸福、為民族謀復興的初心，“把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱”。十八屆六中全會通過的《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》明確指出：領導幹部特別是高級幹部必須“繼承和發揚黨的優良傳統和作風，弘揚中華民族傳統美德，講修養、講道德、講誠信、講廉恥”。黨的二十大報告強調：“堅持黨性黨風黨紀一起抓，從思想上固本培元，提高黨性覺悟，增強拒腐防變能力，涵養富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈的浩然正氣。”

