高質量發展踐悟丨用好紀律這把管黨治黨戒尺

中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，1月1日，新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》正式施行。紀律是管黨治黨的“戒尺”，也是黨員、幹部約束自身行為的標準和遵循。實踐中，如何用好紀律這把管黨治黨“戒尺”，嚴格執行黨的紀律規定和規章制度，切實維護紀律的剛性、嚴肅性？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



本期嘉賓



章建通 浙江省嘉興市委常委，市紀委書記、監委主任



光 華 江蘇省泰州市委常委，市紀委書記、監委主任



沈永兵 上海市金山區委常委，區紀委書記、監委主任



把紀律教育和紀律執行密切結合起來，推動深度融合、協同共進



記者：紀律教育與紀律執行相輔相成、互相依托、互相促進。實踐中，如何把紀律教育與紀律執行密切結合起來？



章建通：在日常監督中，我們加強與被監督單位的溝通，進一步明確紀律要求。比如，我市在開展黨員幹部違規吃喝問題專項整治前期，推動各級黨組織分層分級認真學習中央八項規定及其實施細則精神，對照整治重點及相關紀律規定全面自查自糾。在審查調查中，用好思想政治工作這個法寶，幫助被審查對象分析錯誤性質及危害，提高思想認識，做到以理服人、以紀教人、以情感人。在處理處分環節，完善處置結果說理制度。我市探索在宣布處分決定的同時，開展“案件原因剖析＋定性量紀解讀＋提出整改建議”的警示教育。如針對我市財政局吳某違紀案，市紀委監委案件審理室在宣布處分決定時對於紀法邊界、處分檔次等問題進行明晰，並通報監督管理中存在的漏洞，推動市財政局建立完善相關制度和監督檢查機制。同時，我們注重增強紀律警示教育的針對性、穿透性和時代性。如我們整合力量，打造“曉曼說紀”專欄，把規範指導與典型案例有機結合，圍繞案件定性量紀、處分依據、處理檔次等核心內容進行釋紀說法。

