青島緊盯易發多發重點問題

中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，在山東省青島市紀委監委的指導下，青島海發集團出台綜合監督工作指南，建立考核激勵機制，推動本級及所屬二級公司全面構建以黨內監督為主導，貫通審計、財會、內部巡察等監督合力的綜合監督體系，推動問題整改380餘項。



青島市紀委監委聯合市國資委出台關於建立市直企業綜合監督體系提升監督治理效能的指導意見，推動全市26家市直企業建立統一領導、服務大局、協同高效的綜合監督體系。



為解決監督重點不突出、不聚焦，監督力量分散、多頭重復監督等問題，青島市紀委監委配套出台《市直企業重點領域和關鍵環節紀檢監察監督工作指引》，緊盯日常監督檢查發現的重點問題以及違規違紀問題易發多發的重點領域，統籌監督力量，實現“事前事中事後”全過程監督，構成監督檢查、信息反饋、問題整改、檢查評估、完善提高的工作閉環。



該市紀委監委與市國資委協同配合，把發現問題和解決問題作為綜合監督工作的出發點和落腳點，圍繞國企改革等重大決策部署開展綜合監督，推動國資國企改革與綜合監督深度融合。各市直企業以建立完善綜合監督體系為契機，將監督融入公司治理和經營管理，讓發現問題、規範制度機制成為常態，有效優化企業內控體系，進一步提升治理效能。



為解決監督質效不高問題，青島市紀委監委還協同市國資委積極探索綜合監督數字化，以國資大數據在線監管系統為基礎，推動市直企業嘗試運用大數據、雲平台開展監督，促進企業財務管理、投資運營、產權變更等業務流程化、清單化、數字化。部分企業開發綜合監督信息互聯互通功能，統籌各監督主體利用信息技術和大數據手段開展監督檢查，推動企業內部各監督主體間的信息互通。