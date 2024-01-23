多地加大能源保供守護萬家溫暖

中評社北京1月23日電／據人民網報導，中央氣象台2024年1月23日6時繼續發布低溫藍色預警，預計1月23日至25日，貴州、湖南、江西、浙江中南部、福建西部、廣東、廣西中東部等地最低氣溫或平均氣溫較歷史同期偏低5攝氏度以上。



為應對寒潮雨雪、降溫天氣，當前，各地多措並舉提升能源保障能力，全力推進能源穩產保供，為人民群眾溫暖過冬提供堅實保障。



科技賦能 保障煤炭穩定供應



走進寶日希勒露天煤礦，只見裝車操作室外，倉下給煤、皮帶輸煤、裝車站配煤卸煤、煤炭陸續裝滿每節車廂，機車牽引全過程一氣呵成，自動運行。



“自全國首套機車聯動全流程智能系統試運行以來，已完成裝車8萬多輛，解決了夜間裝車操作人員因視線差、疲勞度高，易出現碰撞、偏載、撒料等問題，裝車作業更高效、更安全、更穩定，為冬季煤炭外運保供增添動能。”寶日希勒露天煤礦裝車站負責人說。



這只是科技助力煤炭保供的一個縮影。截至目前，山西10座國家智能化示範煤礦已建成，全省累計建成智能化煤礦118座，智能化采掘工作面1491處。2024年，山西將新建成智能化煤礦150座；內蒙古鄂爾多斯市已建成智能化煤礦123座，應用礦區無人駕駛車輛126台，“減人、增安、提效”作用逐步顯現……



與此同時，運輸通暢也是保障煤炭安全供應的重要一環。“我們統籌運力資源，優化運輸組織，壓縮作業時間，確保車輛快取快送、快解快編，動態優化調整運輸方案，開足馬力保障電煤、取暖煤運輸。”中國鐵路哈爾濱局集團有限公司雞西車務段雞西站負責人表示，自2023年11月1日以來，雞西站已發送煤炭9414車，62.69萬噸，為人民群眾溫暖過冬提供了保障。

