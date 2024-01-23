全台血清調查出爐　未染新冠天選之人僅1成

疾管署公布2023年上半年全台民眾COVID-19血清抗體監測結果。（照片：疾管署官網） 中評社台北1月23日電／全台“天選之人”，至今未曾感染過新冠肺炎的民眾，恐剩不到一成！疾管署去年與血液基金會合作進行新冠血清流行病學調查，今天結果出爐，截至去年6月止（第四波疫情），台灣民眾血清陽性率已近8成（78.9%），也就是說，去年6月底的“天選之人”已剩2成，目前又經歷下半年至今，估計僅有1成或更低。



疾管署表示，截至去年6月止（第四波疫情）台灣民眾血清陽性率已近8成（78.9%），且以17-24歲陽性率83.7%最高、去年1-2月、5-6月為陽性率增幅最明顯的時段，與第三波、第四波疫情高峰相符。由此估計去年6月底的“天選之人”已剩2成，又經歷下半年至今估計僅有1成或更低。



疾病管制署今日說明，為執行COVID-19疫情監測及預警，及時參考全台 COVID-19 抗體陽性率情形，滾動式調整防疫政策，“衛生福利部”於去(2023)年指定“醫療財團法人台灣血液基金會(下稱血液基金會)”配合辦理“新冠病毒血清抗體監視系統”作業。結果顯示截至去年6月全台N抗體整體陽性率已達78.9%，以17–24歲陽性率(83.7%)最高，該等結果與2023年上半年之本土第三波至第四波新冠疫情狀態相符。



疾管署指出，本調查分析方式係依循世界衛生組織(WHO)出版之指引辦理，指定血液基金會針對去年1-6月期間捐血者之血液留樣檢體隨機抽樣約7000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供該署檢測新冠病毒抗體(anti-N抗體檢測)，經分析比對自去年1至6月之anti-N月份別整體陽性率由61.5%上升至78.9%，尤其以1-2月(61.5%→65.1%)及5-6月(69.4%→78.9%)上升幅度最明顯，顯示與第三波、第四波疫情高峰相符。



以年齡組別資訊，截至6月底anti-N陽性率：17–24歲陽性率最高(83.70%)、依序是25–34歲(80.8%)、35–44歲(80.4%)、45–54歲(76.8%)、55–65歲(75.5%)。



疾管署表示，感謝參與監測系統之捐血者熱心提供樣本及血液基金會配合辦理，並強調雖然全台截至去年6月底曾感染新冠肺炎個案數已近8成，但因新冠病毒變異株演化快速，曾感染者並不代表終身免疫。



疾管署表示，考量島內新冠疫情持續升溫，寒流來襲且近期各項聚會活動、學校寒假開始等人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又適逢年假來臨民眾規劃出境旅遊人數增加，建議民眾儘早接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。