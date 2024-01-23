賴清德送暖　老家宴請黨內“立委”落選人

賴清德中午在新北市萬里老家表哥開的餐廳宴請“立委”落選人。（照:莊競程臉書） 中評社台北1月23日電／2024大選落幕，民進黨“立委”掉了10席，賴清德上午赴“立法院”黨團出席民進黨新科“立委”共識營，中午在新北市萬里老家表哥開的餐廳宴請落選人，新人與舊人都兼顧了。中午的餐會蕭美琴也出席，在寒冬裡氣氛溫馨。賴、蕭都鼓勵落選人繼續加油。



賴清德近日辦理全台各縣市“感恩便當會”，中午宴請“立委”落選人，出席者包括江肇國、王閔生、曾玟學、劉仁照、蔡培慧、蔡銘軒、莊競程、何博文、謝佩芬、彭俊豪、鄭文婷、吳崢、林靜儀、曾柏瑜、賴坤成、苗博雅、林志潔、曾聖凱、謝子涵、許淑華、賴品妤、張美慧、莊銘淵、鄭運鵬，無黨籍的趙正宇也受邀前來。



據指出，該場餐會約在三、四天前敲定，賴清德除了讓大家看看他萬里生長的地方，聽取第一線的想法。



賴清德在餐會上分享他的“台南經驗”，如何經營選區、把台南由藍轉為全綠；蕭美琴則溫暖表示，落選者的心情她都有過，稱讚大家打選戰時的行程安排很用心。



賴清德也鼓勵落選人們多講、多論述，不只是吃喝玩樂，也要監督施政等，並集體思考如何面對未來更多轉型和新挑戰，或是新的世代、新的通路。



除了分享選戰檢討外，賴清德也對餐廳的菜色侃侃而談，表示餐廳的食材來自龜吼、野柳、萬里三個漁港，菜色中的一道魚也是在石子堆中捕獲的。