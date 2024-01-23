潑藍軍冷水　台電稱核能延役有困難

藍委將推修法讓核電廠延役。台電強調，除需突破法規之限制外，仍須面對安全審查程序及核廢料處置問題。（台“經濟部”網站） 中評社台北1月23日電／台灣電力公司今日發布新聞稿指出，有關23日中國國民黨團召開記者會表示，將推動修法讓核電廠延役。台電尊重“立委”職權，但台電強調，現階段核能延役除需突破法規之限制外，仍須面對嚴峻的安全審查程序及用過核燃料處置的問題，這都需要社會的支持和地方的同意。



藍委王鴻薇、吳怡玎、國民黨“立委”當選人李彥秀及羅智強23日舉行“糾正錯誤能源政策，藍委推修法讓核電廠延役”記者會。



藍委們指出有鑒於台灣電力需求攀升，並跟上國際“淨零排碳”、“重啟核能”政策趨勢，宣示未來推動修法解套核電廠延役。針對《核子反應器設施管制法》第六條修正，修正後不設定延役申請期限，由主管機關審核，在加強檢視核能安全無虞後運轉，同時達到國際氣候承諾目標與解決台灣能源需求攀升。



台電說明，核電廠若要延役，需先針對機械、電氣、儀控等類設備及結構物件，進行運轉環境下的材料老化、設備運轉特性、及未來維護保養策略等，通盤性盤點與檢視，並提出延役計劃（內容含括設備老化管理方案、福島強化方案等）送核安會進行安全審查，以確保核能安全，審查時程難以預估。



台電指出，延役前核電廠須再完成部分設備汰換更新、福島安全強化方案及耐震補強工程。而延役仍須誠實面對用過核燃料處置的問題，如核二廠乾式貯存設施因新北市政府阻撓無法動工，致使爐心用過核燃料迄未退出，無法抽換爐心用過燃料，核二1號機甚至因此提早半年停機。乾貯設施興建與啟用必須獲得地方政府的支持，才有辦法延役。



台電表示，目前社會仍對延役有不同意見，若要延役，仍需與社會溝通，取得共識。對於延役的修法，相信新“國會”上會有更多討論，台電身為公營事業，會充分準備科學根據及相關資料，向“國會”報告說明核電廠現況，並配合政府指示辦理。