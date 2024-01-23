以據報向哈馬斯提議停火兩個月　換取人質獲釋

中評社香港1月23日電／以色列據報已向巴勒斯坦武裝組織哈馬斯提議停火兩個月，換取加沙地帶剩餘人質獲釋。



美國傳媒引述以色列兩名官員透露，以方已通過卡塔爾和埃及，向哈馬斯提出新提議，當中包括停火兩個月，以換取哈馬斯分階段釋放加沙剩餘人質。



香港電台援引報導，根據新提議，以軍會從加沙主要人口中心撤出、容許巴勒斯坦平民逐步返回加沙北部、釋放被關押在以色列監獄的部分巴勒斯坦囚犯等。不過，以色列同時強調，不會同意完全結束衝突。