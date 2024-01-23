韓國受強寒潮天氣影響　逾百架次航班取消

中評社香港1月23日電／韓國受強寒潮天氣影響，今日截至上午11時，全國共122架次航班取消，涉及的包括濟州機場、金浦機場、大邱機場。



香港電台報導，船運方面，韓國全國71條客運航線的93個班次客船停運。公路方面，包括濟州道5個路段在內的全國10條公路實行交通管制。



韓國氣象廳預測，忠清南道、全羅道、濟州道等地將出現強降雪天氣，每小時積雪量可達1至3厘米。今日起至星期四，朝鮮半島中部地區、全羅北道東部、慶尚道部分地區晨間氣溫將降至攝氏零下10以下，其餘地區降至零下5度以下。