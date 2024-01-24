中評關注：工聯會晤財爺提逾百項財算建議

工聯會代表會見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月24日電（記者 盧哲）香港特區新一份《財政預算案》將於2月28日發表，工聯會會長吳秋北、理事長黃國及工會代表和立法會議員一行23日與財政司司長陳茂波會晤，就廣大勞工、基層市民所關注的8大方面提出超過100項建議，呼籲振興經濟、關愛基層。



在隨後會見記者時，吳秋北表示，工聯會在工會和地區早前舉辦了多場研討會，收集並整理出對2024 - 25年度財政預算案的建議。工聯會認為，2023年，香港經濟逐步復甦，實質本地生產總值由2022年按年下跌3.5%，轉為2023年第三季按年增長4.1%。同時，失業率也止升回跌，由2022年第一、二季超過5%的高位下降至2023年8至10月的2.9%。新一份財政預算案諮詢時提出，以發展促穩定，拼經濟、惠民生，一起把經濟這個餅做大、做好，讓市民能更好分享經濟發展的成果為方向，符合廣大市民的期盼，也與工聯會“共建共榮 共享共贏”新時代工運理念一致，所以，工聯會以“振興經濟 善用資源 普惠民生 關愛基層”為主題，向政府提出多項建議。



在振興經濟方面，工聯會建議由政府統籌，與商界合作推出更多旅客優惠；推出不同模式的消費券；研究開徵“商舖閒置稅”，加快經濟復甦。在善用資源方面，建議政府融合大灣區內地城市多種優勢，積極推動港人“福利可攜”、“服務過河”計劃，例如津貼港人購買內地醫保，幫助緩解香港市民“急難愁盼”。在普惠民生方面，建議政府加強本地僱員培訓，提高持續進修基金資助金額；推行家庭及婦女的友善措施釋放勞動力；特別關注年青人需要，推出“青年未來居屋計劃”等政策。在關愛基層方面，建議重點關注老弱，建議推出長者牙科優惠券，及加大對“社區客廳”的資助等。



工聯會還促請政府瞭解基層的難處，準確認識到在復常的過程中，基層生活未有得到實質性改善。因此，希望政府在謹慎管控開支的同時，也必須確保社會民生福利得到足夠的支援和保障。