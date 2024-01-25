江和樹：民眾黨有認真討論過“立院”綠白合

民眾黨台中市黨部主委江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月25日電（記者 方敬為）新一屆“立法院正副院長”選舉2月1日登場，掌握8席“立委”的台灣民眾黨動向關鍵。民眾黨台中市議員、市黨部主委江和樹接受中評社訪問表示，黨內對中國國民黨的高姿態很感冒，不排除與民進黨合作的可能，黨中央有認真考慮，“他也親自向黨主席柯文哲報告建議”，民眾黨與民進黨合作未必是壞事。



江和樹，台灣民眾黨中央委員、台中市黨部主委，曾任台中大里區立德社區發展協會理事長、立德里長。2022代表黨投入台中市第13選區（大里、霧峰）市議員選舉，以該區第二高票當選，成為當屆選舉白營在台中唯一席市議員，民眾黨在台中其餘提名的10位選將均落馬。



“立法院”總席次113席，第十一屆“立委”，國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。2月1日將選出“正副院長”，在藍綠皆沒有絕對優勢之下，民眾黨的投票意向將成為選舉關鍵。



針對民眾黨的投票劇本，江和樹表示，他只能很確定的說，黨內對國民黨的高姿態非常不滿，國民黨由韓國瑜搭檔江啟臣，正副人選都找好了，才在問民眾黨要不要，“要的就來，不要就算了”，毫無尊重可言，又不對民眾黨提出的“國會”改革訴求正面回應，憑什麼認為白營一定要跟藍營合作？。



江和樹說，江啟臣對外稱保留在野合作空間，如果民眾黨願意搭檔就退選，簡直是複製先前鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞連署參選的策略，事實也證明，這樣的作法是不會奏效的。反而我們有觀察到，民進黨今天在正副院長的選舉上，並沒有把黨籍放第一位，藍綠何者有展現合作誠意，對比立見。



江和樹認為，國民黨從大選操作藍白合到“立院正副院長”選舉，都擺出大黨姿態要凌駕小黨，這讓希望在野合作的百姓感到失望，明明有可以正面回應訴求，良善達成合作契機的管道，國民黨卻寧願以霸凌的方式要民眾黨配合，令人無法接受。