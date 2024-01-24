黃炳逢答中評：垃圾徵費延遲對施政重要啟示

身為選委的香港內地經貿協會會長黃炳逢 中評社香港1月24日電（記者 段曉魯）原定於4月1日起實施的垃圾收費計劃，特區政府宣布推遲至8月1日，引起社會極大關注。身為選委的香港內地經貿協會會長黃炳逢接受中評社訪問時指出，政府在推出任何新措施的時候必須更加貼地，更能掌握民意並加以引導，提高對民眾反應的敏感度，懂得如何溝通，避免不當言論引起不必要的疑問。



黃炳逢表示，特區政府經多年研究，希望推動源頭減廢及有效處理垃圾問題，直到本屆政府下定決心實施，本來是一件“決而必行”的好事。就在政策將要實施的幾個月前，再一次因為社會各界對實施細節及執行情況的不清晰，產生反彈，再次推遲，反映政策在制定和落實過程中考慮不周，加上社會情緒因為近期經濟不景而相對低落，導致現時的尷尬局面。政策環境的變化不能全怪政府，要改變市民一直以來的生活習慣也從來不容易，特別是要增加生活成本的措施，如果再加上政府與社會各界的溝通和宣傳不足，必定出現更大的問題。



黃炳逢亦表示，政府自從政策敲定後，不是沒有主動在宣傳上做工作，但為什麼現在被認為宣傳及溝通不足呢？從市民的角度來看，政府的前期宣傳可能更著重提醒源頭減廢的重要性，將家居垃圾源頭徵費作為重大解決方案，相對簡單地把徵費措施公佈出去，但對普羅大眾來說，垃圾源頭徵費的意義不難理解，但最關注焦點是措施如何影響他們的日常生活及成本，一旦政策快要落實的時候，對於整個措施的細節及衍生的問題開始關注，就暴露了措施所帶來的各種執行問題。就算如相關政府官員所說的，市民只是到了最後要實施時才特別關注，政府也應該早點為措施的推行作出預演和試點方案，在全面實施前摸底，發掘更多具體實施時可能發生的問題，及早修正。現在政府採取補救措施，在政府部門及部分社區先行先試，方向正確，但如果更早的預見，就不至於一拖再拖。就算早期政府有做足宣傳，但宣傳溝通的方式是否貼地，與重要的持份者是否充分溝通，也值得反思。



談到垃圾徵費方面，在執行細節方面市民有什麼樣的擔憂，黃炳逢認為，垃圾徵費的初心是長遠解決城市垃圾的增加及處理問題，要讓市民意識到源頭減廢的重要，並以垃圾徵費措施來改變市民處理垃圾的習慣，達到這個目的。現時的措施側重徵費及罰款等強制方式，市民必定不習慣，需要時間適應。政府必須雙管齊下，一方面要執行相關規定，以免半途而廢；另一方面必須採取各種鼓勵性措施，讓市民打從心里明白源頭減廢的重要，使其以積極態度接受這個變化，一起為改善香港的環境衛生而努力。要市民變得積極，鼓勵性措施必不可少，在宣傳新計劃及發放相關信息方面，可以將部分宣傳開支用於更能接觸到各重要持份者及市民的渠道，例如區議會、地區委員會、地區服務組織、關愛隊，相關企業等等，讓他們提出更貼近大眾的宣傳推廣方式，並支持他們實施，甚至鼓勵有能力的企業以ESG理念參與推廣計劃，務求覆蓋社會各層面。政府也可以推出一些獎勵措施，讓部分社區對計劃先行先試，建立有效的模範，讓相關信息更實在，讓社會釋除疑慮。



黃炳逢稱，政府在推出任何新措施的時候必須更加貼地，更能掌握民意並加以引導，提高對民眾反應的敏感度，懂得如何溝通，避免不當言論引起不必要的疑問。香港市民對鼓勵性及獎勵性的措施一向甚為積極，相關部門必須絞盡腦汁去考慮各種鼓勵性措施，讓市民從相關措施的推廣和執行中得益，增加誘因。這些獎勵性的措施可能只是增加一點開支，但卻能帶動政策成功實施的紅利。這有賴於各部門提高施政水平。特首以前提到制定政策時可以應用紅隊觀念，反復推敲政策的制定和實施，經過兩年多各項政策出台的經驗，可以認真考慮建立一個不只是政府內部而有社會參與的紅隊機制，讓將來制定政策更貼地、更能預先掌握民情，做到管治的最好效果。新一屆的區議會已經誕生，也是考驗他們能否在重要政策方面成為政府和市民之間的有效橋樑，甚至加入到新的紅隊機制裡面，達到良政善治的目標。