卓永興：每晚8萬人次運力應付往內地旅客

記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月24日電（記者 段曉魯）1月23日，署理政務司司長卓永興聯同保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長林世雄和文化體育及旅遊局局長楊潤雄就農曆新年假期特別通關及相應公共交通服務安排會見傳媒。卓永興表示，在年三十晚及年初二晚的慶祝活動完結後，鐵路及其他巴士服務單單在晚上九時至凌晨一時的四個小時，便可提供每晚合共約80 00人次的總運力，足以疏導即晚前往內地的旅客。



卓永興表示，去年除夕煙花跨年匯演後，有26000名旅客在深宵使用落馬洲／皇崗口岸返回內地。按前述的過關和公共交通安排，政府估算，在年三十晚及年初二晚的慶祝活動完結後，鐵路及其他巴士服務單單在晚上九時至凌晨一時的四個小時，便可提供每晚合共約80000人次的總運力，足以疏導即晚前往內地的旅客。



卓永興亦表示，隨著跨境旅遊復常，加上農曆新年期間香港盛事連連，政府必須以底線思維，制定額外預案，以及做好各種應對情況的準備及防控工作。除剛才所述的特別過關安排，有關部門和局已經作出以下部署。



第一，為配合農曆新年期間個別口岸延長通關時間，口岸部門已減少前線人員休假，並從其他口岸抽調額外人員，以便更靈活調配人手。在需要時，啟用全部自助通道及檢查櫃枱以疏導人流。



第二，因應節日期間人流和車流增加，由海關、警務處和入境處等部門組成的跨部門聯合行動指揮中心會於長假期期間啟動，實時監察口岸現場情況，在有需要時作出迅速應變及調配，並靈活調配各管制站人手以開放更多e－道、傳統櫃枱及車輛檢查通道疏導人流車流，確保口岸運作暢順。運輸署的緊急事故交通協調中心亦會24小時運作，監察各區，特別是口岸及主要車站的交通情況，適時作出應對措施，並透過不同渠道發放最新交通資訊。



第三，保安局會適時啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察及統籌各口岸的公眾秩序，並在有需要時協調跨部門跟進行動。一旦口岸交通嚴重擠塞，政府會盡早作出預警，讓旅客作好準備轉用其他口岸。