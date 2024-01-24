卓永興：跨境車凌晨經皇崗過關須持許可證

記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月24日電（記者 段曉魯）1月23日，署理政務司司長卓永興聯同保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長林世雄和文化體育及旅遊局局長楊潤雄就農曆新年假期特別通關及相應公共交通服務安排會見傳媒。卓永興表示，考慮到皇崗口岸有重建升級工程在進行，以致可提供服務的櫃枱數目衹有數個，為達到更好分流跨境客車的效果，在該段期間落馬洲／皇崗口岸只會容許持落馬洲／皇崗口岸許可證的跨境私家車行走。



卓永興表示，鑑於去年除夕有大量跨境私家車使用落馬洲／皇崗口岸北上，導致該口岸嚴重堵塞，妨礙跨境巴士的運轉，香港特區政府在得到內地相關部門的大力支持下，會在年三十至年初四這五日春節期間，在深圳灣口岸提供通宵旅客和客車清關服務，將平時由早上六時三十分運作至凌晨十二時的深圳灣口岸，於上述期間在凌晨十二時後繼續開放至翌日早上六時三十分，讓跨境旅客和客車均可以經此口岸24小時過關。



卓永興亦表示，在深圳灣口岸24小時運作的五天期間，所有持有深圳灣、落馬洲／皇崗、文錦渡及沙頭角口岸許可證的跨境私家車都可以在凌晨時段，即凌晨十二時至早上六時三十分使用深圳灣口岸。然而，考慮到皇崗口岸有重建升級工程在進行，以致可提供服務的櫃枱數目衹有數個，為達到更好分流跨境客車的效果，在該段期間落馬洲／皇崗口岸只會容許持落馬洲／皇崗口岸許可證的跨境私家車行走。換句話說，跨境私家車如沒有落馬洲／皇崗口岸的許可證，在這五天的凌晨時段只可使用深圳灣口岸。