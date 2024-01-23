北約宣佈大規模投資12億美元用於彈藥生產

中評社香港1月23日電／衛星通訊社報導，北約秘書長延斯•斯托爾滕貝格宣佈12億美元新一輪大規模投資，用於火炮彈藥生產。



他在布魯塞爾北約總部舉行的新聞發佈會上說：“我們剛剛簽署了價值超過12億美元的合同，購買數十萬發155毫米彈藥。”



他補充說，此類投資也將使歐盟國家能夠繼續支持烏克蘭。他說：“烏克蘭戰爭已經變成一場彈藥爭奪戰，重要的是讓盟友們能夠在繼續支持烏克蘭的同時補充自己的儲備。”



斯托爾滕貝格還表示，北約國防部長將在2月份討論增加北約軍事生產的問題。



他表示：“今天我將在北大西洋理事會常駐代表級別的會議上討論增加軍事生產的問題。此外，盟國的國防部長將在下個月討論這個問題。”



俄羅斯此前已就向烏克蘭供應武器問題向包括美國在內的所有國家發出照會。俄羅斯外長拉夫羅夫此前指出，任何包含烏克蘭武器的物資都將成為俄羅斯的合法打擊目標。俄羅斯外交部表示，北約國家向烏克蘭供應武器是“在玩火”。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，西方向烏克蘭輸送武器無助於俄烏談判取得成功，將具有消極效果。拉夫羅夫此前表示，美國和北約正直接參與烏克蘭衝突，不僅提供武器，還在英國、德國、意大利等其他國家境內培訓相關人員。