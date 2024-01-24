拓展中間品貿易：走向貿易強國之路

在當前國際經濟形勢下，深挖中間品貿易潛力、擴大其貿易規模，將加快中國走向貿易強國的步伐。 中評社北京1月24日電／在2023年末召開的中央經濟工作會議上，關於“擴大高水平對外開放”的具體部署中，首次提出“拓展中間品貿易”。中國是全球範圍內最適合做強做大中間品貿易的國家，在當前國際經濟形勢下，深挖中間品貿易潛力、擴大其貿易規模，將加快中國走向貿易強國的步伐。



公開數據顯示，中國已連續12年位居全球中間品出口第一大國



北京日報發表商務部原副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國文章介紹，中間品，是指用於生產其他商品和服務的產品，比如生產過程中的原材料、零部件等。它是國際產業鏈、供應鏈中合作最為緊密的產品。近年來火爆的外貿“新三樣”（電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池）中，生產鋰電池需要用到的電芯、生產光伏板需要用到的塗錫銅帶，就是中間品。



中間品貿易，是以前常被忽視，但在實際操作中非常重要的部分。一種商品很難在一個國家實現完整生產，往往需要經過多層次、多個國家的流通製造而成。中央經濟工作會議提出拓展中間品貿易，就是看到這將有利於挖掘中國出口潛能，而且它是當前形勢下加快建設貿易強國的重要抓手。



公開數據顯示，中國已連續12年位居全球中間品出口第一大國，中間品對外貿增量的貢獻接近六成。拓展中間品貿易，不僅能更加充分發揮中國產業鏈、供應鏈高度成熟的優勢，也將釋放中國超級大市場的優勢，在區域合作的加強中推動實現新型全球化。



無論是歐美還是日韓，它們在貿易高速發展的時期，中間品貿易的占比都很大，在進口中的占比達40%到50%，在出口中的占比達65%到75%。我們的中間品貿易還有提升空間。



做大做強中間品貿易，中國具備三個條件



文章稱，隨著科學技術水平的不斷提高和產業轉型的升級推進，中國有些最終產品的一部分也可以拿到歐美去加工，形成全球的分工調整，從而進一步擴大進出口、吸引外資。2023年前11個月，中國對《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員國的中間品出口，比2021年同期增長17.4%，是RCEP區域內最大的中間品貿易國。已生效實施了兩年的RCEP，被視為中間品貿易加速周轉的催化劑。



做大做強中間品貿易，中國具備三個條件。一是擁有相對完整的產業鏈和供應鏈，並且正在全球價值鏈中從中低端向中高端邁進。二是具備良好的國際物流基礎。中國擁有空運、海運、港口、陸運等跨境運輸綜合資源，在全球港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量排名前10的港口中，中國港口占有7席。三是中國擁有強大的科研隊伍，創新能力較強。

