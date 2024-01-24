中評社北京1月24日電／內需是中國經濟發展的基本動力，也是滿足人民日益增長的美好生活需要的必然要求。作為擴大內需的主動力和暢通國內大循環的關鍵環節，消費既是生產的最終目的和動力，也是人民對美好生活需要的直接體現。著力擴大國內需求，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，激發有潛能的消費，增強消費對經濟發展的基礎性作用。中央經濟工作會議指出，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費增長點。要全面落實中央經濟工作會議部署，適應數字化發展和居民消費升級趨勢，大力發展數字消費，培育消費新業態、新模式，形成新的消費增長點。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所研究員王磊文章表示，數字消費以大數據、雲計算、物聯網、人工智能等新一代數字技術的創新與應用為基礎，採取線上線下融合的商業模式，聚焦數字化產品及服務。不同於傳統消費，數字消費運用新一代數字技術賦能社會生產和消費活動，將線下消費與線上消費、實體消費與虛擬消費、產品消費與服務消費、物質消費與精神消費有機融合起來，推動消費活動不斷拓展與延伸，呈現出全新的特點。主要表現為消費內容數字化，以數字產品和數字服務為主要消費對象；消費渠道融合化，實現線上網絡渠道與線下實體渠道高效協同、融合發展，激活下沉市場，拓展更多消費場景，創造出更加豐富的數字消費產品和服務供給；消費需求多元化、個性化和品質化，消費者更注重個性化需求、更強調消費體驗和綠色安全，消費業態模式更加豐富多樣、消費產品服務更具品質、更有特色。



文章稱，近年來，以數字化、網絡化、智能化為特徵的新一代數字技術飛速發展，中國數字經濟轉向深化應用、規範發展、普惠共享的新階段。數字技術憑借其高創新性、強滲透性、廣覆蓋性等特點，以新業態、新模式全面融入社會生產生活各領域和全過程。在此過程中，中國消費數字化轉型加快推進。



網絡購物、在線教育、在線文娛、網絡遊戲、數字金融等新業態新模式層出不窮，直播經濟、即時零售、智慧醫療、數字文旅等新熱點新亮點不斷湧現，移動智能終端、智能家居、智能穿戴、自動駕駛汽車等泛智能消費新場景新範式異軍突起，展現出前所未有的成長潛力和發展空間。數字消費已成為當前創新最活躍、增長最迅猛、影響最廣泛的消費領域之一，進入快速發展階段。數字消費的市場潛力不斷轉化為增進民生福祉、擴大國內需求、引領產業升級、促進經濟增長的強勁動力。



在數字賦能和消費升級雙輪驅動下，中國數字消費需求加速釋放，催生出更多產品和服務創新，數字化生活場景和體驗不斷豐富。這在增進人民群眾獲得感、幸福感的同時，加速了全社會消費模式的變革，人們的消費習慣、消費內容、消費路徑以及消費理念不斷發生變化。同時，不斷釋放的數字消費有效擴大內需規模，帶動產業鏈供應鏈優化升級，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，為構建新發展格局、推動高質量發展提供持久動力。



文章指出，更大限度激發數字消費潛力，實現高水平的供需良性循環和動態平衡，更好服務高質量發展，不斷滿足國內消費升級需求與人民日益增長的美好生活需要，必須切實抓住數字化機遇，打好政策組合拳，改善數字消費的“硬設施”和“軟環境”。

