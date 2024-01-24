發揮專項債資金撬動效應

中評社北京1月24日電／地方政府專項債是積極財政政策的重要抓手，在帶動有效投資、穩定宏觀經濟等方面發揮著重要作用。中央經濟工作會議要求，合理擴大地方政府專項債券用作資本金範圍。在當前財政緊平衡形勢下，這一舉措有助於更好落實“積極的財政政策要適度加力”的政策要求，也可更好發揮“四兩撥千斤”的撬動作用，引導帶動社會投資，推動經濟回穩向好。



經濟日報發表中國社會科學院大學教授吉富星文章表示，長期以來，中國投資項目實行的資本金制度，是促進有效投資、防範風險的重要政策工具，也是深化投融資體制改革、優化投資供給結構的重要手段。投資項目資本金制度體系是在1996年建立的，後續為加強宏觀經濟調控，做了多次調整。2019年出台的《關於加強固定資產投資項目資本金管理的通知》要求，基礎設施項目最低資本金比例通常為20%或以上，並且投資項目資本金作為項目總投資中由投資者認繳的出資額，必須是非債務性資金，黨中央、國務院另有規定的除外。為進一步發揮專項債的政策效力，2019年印發的《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。這一政策安排不僅有利於減輕財政支出壓力，而且可以更大程度放大資金杠杆，更好發揮投資拉動及撬動作用。總體看，專項債用作項目資本金是加快重大項目建設的制度創新，通過項目資本金制度引導、放大作用，有助於推進重大項目建設，持續形成投資拉動力。



文章介紹，近年來，中央多次擴大了專項債券用作項目資本金的範圍和規模。2019年專項債可作項目資本金範圍為4大領域、後擴展到10大領域，同時，各省份專項債可用作資本金規模占總規模比重不得超過20%。此後，為用足這項政策，規模和領域又不斷擴圍。從2020年開始，各省專項債資金用於項目資本金的規模比例提升至25%。此外，2023年已發行的專項債券用作項目資本金範圍擴展到13個領域，並且還在擴圍過程中。最近幾年，專項債用作項目資本金的規模每年均達到數千億元，覆蓋了交通、社會事業、新能源等多個重大項目，也較好撬動了金融機構市場化融資，帶動了有效投資，有力支持了補短板、擴內需。



但也應看到，專項債用作項目資本金在實際運行過程中，政策效果發揮還有待提升，尤其是規模仍有較大提升空間。從總量上看，2020年至2023年新增專項債用作項目資本金的規模占當年總規模比例均低於10%，遠低於25%的政策紅線。從結構上看，適用該政策的一部分領域項目很少、甚至沒有將專項債用作資本金，同時，部分地方政府(包括部分發達地區)並沒有將專項債用作項目資本金。可見，在地方普遍面臨較大財政壓力的情況下，政策使用不足的原因值得關注。究其原因，或是資本金的領域限制、項目收益的制約、操作相對複雜等因素，在一定程度上形成掣肘。比如，部分項目收益不及預期或偏低，同時配套市場化融資操作複雜，還要考慮防範新增隱性債務，由此造成部分金融機構有顧慮、地方探索意願不足等問題。



文章指出，為充分發揮專項債資金的撬動效應，應在確保不過度融資的基礎上，合理擴大專項債券用作項目資本金的範圍，鼓勵地方進一步用好用活該項政策，並有效激發金融機構意願。可以在充分考慮區縣等地方政府項目儲備和資金需求特點的基礎上，進一步擴大專項債用作項目資本金的範圍。例如，在現有領域基礎上考慮增加供氣、供熱項目，以及有一定收益的社會事業、民生等項目，便於地方政府更好地儲備相應項目、更好利用此項政策。持續提高地方項目儲備質量、完善投融資對接機制、加強項目謀劃工作，進一步提升市場化融資支持力度，更好地撬動社會資本、銀行貸款等資金。在此過程中，加強對接與合作，不超越項目收益實際水平過度融資，盡可能提升社會資本、金融機構意願，持續推動重點項目落地、提升投資拉動力，有效支持高質量發展。



