從三個方面理解經濟增長5.2%的重要意義

中評社北京1月24日電／日前，國家統計局發布了2023年國民經濟運行情況。數據顯示，2023年我國經濟總量超過126萬億元、增長5.2%。經濟運行回升向好，圓滿實現全年經濟社會發展主要預期目標，標誌著全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。



5.2%的經濟增長，是在克服內部困難的基礎上取得的。過去幾年來，我國經濟周期性結構性矛盾交織，一直面臨總需求不足的突出矛盾。回首2023年，中國經濟過險灘，闖難關，宏觀政策靠前協同發力，不斷緩解需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，推動經濟發展呈現回升向好態勢。特別是，我國堅定實施擴大內需戰略，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，努力形成需求牽引供給、供給適應引領並創造需求的良性循環，為促進經濟良性發展提供了不竭動力。



5.2%的經濟增長，是在頂住外部壓力的形勢下取得的。世界百年變局加速演進，傳統與非傳統安全挑戰錯綜交織，世界經濟復甦道阻且長。在世界進入新的動蕩變革期、全球經濟增長動能不足的大背景下，我國不斷擴大高水平對外開放，加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，推動共建“一帶一路”高質量發展，不僅減少了外部環境動蕩不安因素形成的擾動，還不斷以中國的新發展為世界提供新機遇。



5.2%的經濟增長，是依靠高質量發展取得的。在推動經濟發展的過程中，宏觀經濟治理著眼全局，堅持著力增強內生發展動力，內循環主導作用明顯增強。全年內需貢獻率中，最終消費貢獻率超過八成；經濟結構進一步調整優化，裝備製造業增加值同比增長6.8%，高技術製造業、高技術服務業投資分別增長9.9%和11.4%；居民收入持續增長，全年糧食產量再創歷史新高，能源供應保障平穩……中國經濟發展呈現出“穩”“進”“好”的特徵，支撐高質量發展的要素條件不斷集聚增多，為進一步發展奠定堅實基礎。



行進在中國式現代化的康莊大道上，經濟增長“勢頭好”，高質量發展“活力足”，改革開放“紅利多”，宏觀調控“空間廣”，我們完全有信心、有能力、有條件推動中國經濟實現質的有效提升和量的合理增長。下一步，牢牢把握中國式現代化的科學內涵和本質要求，著力釋放內需潛力、提升創新能力、培育發展動力，著力深化改革開放、穩定社會預期、提振發展信心，就能推動中國號經濟巨輪繼續乘風破浪、直抵遠方。



不久前召開的中央經濟工作會議，確立了堅持穩中求進、以進促穩、先立後破的工作基調，要求“多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎”。保持戰略定力，用好政策空間、找准發力方向，因勢利導、統籌謀劃、精準施策，就能切實增強應對挑戰、抵禦風險能力，為經濟高質量發展保駕護航。



冬至陽生，三春在望。中國經濟面臨的機遇大於挑戰，有利條件強於不利因素。2024年的嶄新畫紙已經鋪展，我們定能繪出更美更新的畫卷，為中國人民添福祉，為世界經濟添動能！



來源：人民網 作者：岳譚

