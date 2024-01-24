看“冷經濟”如何釋放“熱動能”

中評社北京1月24日電／當下的“冷經濟”熱火朝天地釋放了“熱動能”，就活靈活現地充分演繹了市場需求的靈動。市場的靈動，就是經濟發展的動能；新靈動，就是新動能。元旦假日，從沈陽到哈爾濱，從祁連山到天山南北，千里冰封，萬里雪飄，冰雪旅遊一派繁忙。尤其是哈爾濱，一個個冰雪新場景，火紅出圈，“爾濱”一詞展現了消費者內心的喜悅、驚嘆和親切，點燃了冬天裡的一把火。這是一把消費者心中的情感之火。



這一爆發式的“熱動能”，要感謝年輕人消費需求的靈動。小時候熟背《沁園春•雪》的年輕人，一定會在腦海里留下“望長城內外，惟餘莽莽；大河上下，頓失滔滔”的宏偉場景，一定想看看“山舞銀蛇，原馳蠟象”的廣闊天地，一定想體驗“紅裝素裹，分外妖嬈”的快意人生。新時代的年輕人，心動就是行動，馬斯洛的需求層次理論直接跳躍。對他們來說，旅遊不是奢侈品，而是必需品。千里之外，不會“用一生去等待”。更為重要的是，這些年輕人是在小康社會裡成長起來的，“世界那麼大，我想去看看”的詩和遠方的門票是支付得起的。“爾濱”訂單的爆發式增長，主要是外地人，主要是年輕人，主要是尋求心中那個“稀缺”的人。得年輕人者，得天下。年輕人一直是經濟發展的“熱動能”。



這一爆發式的“熱動能”，要感謝互聯網帶來的消費心動。萬物互聯永遠在線的時代，地球的確是平的，任何新奇的事物都會瞬間傳遍全世界。滑雪英姿颯爽，雪花漫天飛舞，冰燈五彩斑斕，冰雕晶瑩剔透，棉襖喜氣洋洋，澡堂熱氣騰騰，冰糖葫蘆冰涼刺激，甚至連公交車都張燈結彩。一個個場景，一次次直播，一條條信息，乘著互聯網的翅膀，瞬間向五湖四海的人們展現了江山如此多嬌，“引無數遊客競折腰”，互聯網“零等待”的無限市場潛能瞬間爆發，需求與供給快速相遇。這屆年輕人是“數字原住民”，跟著互聯網的感覺走，緊抓住美好生活夢的手，盡情揮灑自己的笑容，心情就像風一樣自由，市場的規模效應瞬間體現。得互聯網者，得天下。互聯網孕育的新場景是經濟發展的“熱動能”。



這一爆發式的“熱動能”，要感謝市場無限的拓展能力。俗話說，靠山吃山，靠水吃水。通俗地講，這是老天爺賞飯吃；用經濟學的話講，一切資源都可以盤活變成現金流，一切資源都可以資本化。天氣也是一種資源，冷有冷的新奇，冰有冰的動感，只需要創新式的優化組合展現大自然的巧奪天工，引起消費者的心動，供給就必然創造了自己的需求。“冷經濟”的實質是把天氣這種資源盤活了、變現了，盤活的過程就是釋放“熱動能”的過程。這對我們最大的啟示是，存量資源，無論是老天爺賞飯吃（自然資源），還是老祖宗賞飯吃（名勝古跡），都是可以盤活的。只要有創新，能夠觸發消費者的心靈體驗，就會有市場，就會有爆發式的而非傳統慢慢培育的市場。得創新者，得天下。創新一直都是經濟發展的“熱動能”。



其實，“冷經濟”釋放“熱動能”，不僅僅在千里冰封的北方，不僅僅“數字原住民”的年輕人，還有四季如春的南方，還有頤養天年的老年人。北方老人南方過冬，同樣游覽著江山如此多嬌，同樣體驗著晴日分外妖嬈，北方的“冷”同樣把南方的“暖”資源盤活了。“冷”“熱”互動的經濟奇觀，就這樣自發地跨越時空登上了舞台。更為重要的是，1960年前後出生的一代人，開始退休了。這代人是中國第一代獨生子女的父母，子女在南方，父母就會到南方。這是一個大趨勢，更是一個大市場。得老人者，得天下。老人（曾經的年輕人）一直都是經濟發展的“熱動能”。



新年新氣象，“冷經濟”釋放“熱動能”，率先唱響了中國經濟光明論。祝大家新年發現、創造、釋放更多的“熱動能”，一起勇毅前行。



來源：廣州日報 作者：劉金山（暨南大學投資咨詢（研究）中心主任、教授、博導）

