智能化塑造競爭新優勢

中評社北京1月24日電／智能化是全球製造業發展的大勢所趨，也是中國製造業高質量發展的必由之路。作為激發製造模式和產業形態深刻變革的重要抓手，智能化能夠實現技術路徑再造、競爭優勢轉換，釋放更多效率和品質提升空間，促進製造業實現高效率、高精度發展。



當前，雖然我國製造業競爭優勢明顯，但效率效益水平仍需提升。隨著人口紅利逐漸減弱、土地供給趨於緊張、環保要求不斷提高等，製造業綜合生產成本剛性上升，需要新的增長點來支撐製造業繼續保持較高發展速度。加速數字技術在製造業中的應用推廣，推進製造業發展模式向智能化轉型，是推進新型工業化的重要一環，可以更好賦能經濟發展，塑造我國製造業新優勢。



近年來，各行業企業積極開展智能化轉型探索。例如，推動業務形態由傳統產品向智能產品+智能服務轉變，產業組織方式由基於供應鏈、價值鏈向網絡化、平台化組織轉變，創新範式向數據、人工智能驅動範式轉變，技術架構向平台化、分布式、高敏捷形態轉變等，為製造業智能化發展開辟可行路徑。



產品和生產過程的智能化是製造業智能化發展的兩個方向。近年來，我國在人工智能、5G、雲計算等新一代信息領域取得長足進步，推出小到智能音箱、大到智能汽車等產品，不僅豐富了百姓生活，也促進了產業技術創新，積累了一定的技術和製造優勢。在生產端，一批實時感知、數據驅動、柔性敏捷、網絡協同的智能工廠項目正抓緊建設。



作為製造業智能化發展的推動者，政府應加強頂層設計。著眼於新一輪科技革命和產業變革新機遇，超前布局新興領域，培育一批標杆性的智能製造企業，牽引整個製造業加快智能化轉型。鼓勵雲計算、人工智能等領域的科學研究，利用先進理論提高生產效率和質量，提升製造業的核心競爭力。



作為推進製造業智能化轉型的重要主體，製造企業應圍繞5G、人工智能、數字孿生等領域加快前瞻性布局，研發一批具有自主知識產權的智能裝備新產品，不斷提高生產智能化程度。關注涵蓋研發、設計、生產、銷售、服務等環節的全價值鏈數智化改造，謀求智能化水平的跨越式發展。



未來，不僅要關注產品和生產過程的智能化，更要推動“技術+市場”融合，引導和鼓勵企業在品牌營銷、售後服務等環節加強融合創新，開展多場景、全鏈條、多層次智能應用示範，實現全產業鏈的智能化升級。



來源：經濟日報 作者：李和風



