社評：通脹意外反彈 美聯儲降息何時成真

2023年11月2日，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席新聞發布會。（新華社記者劉傑攝） 中評社北京1月25日電（記者 張迎春）美國勞工統計局最新數據顯示，2023年12月美國CPI（消費者物價指數）同比增加3.4%，漲幅較前一個月擴大0.3個百分點，超出市場預期。通脹意外反彈，恐將打亂美聯儲降息節奏。



原本，美聯儲去年最後一次議息會議決議顯示，維持聯邦基金利率目標區間在5.25%-5.5%不變。美聯儲本輪激進加息已歷時一年有餘，這是繼去年9月、11月之後，美聯儲連續第三次暫停加息。外界普遍認為，美聯儲接連按兵不動，意味著本輪緊縮周期已近尾聲，降息指日可待。



為了抑制幾十年不遇的高通脹，自2022年3月起，美聯儲啟動本輪加息周期，強勢加息11次，累計幅度高達525個基點。其中，2022年6月、7月、9月和11月連續四次大幅度加息75個基點，是自1982年以來最猛烈加息。2023年2月，美聯儲首次放緩加息幅度至25個基點，並在6月開始暫停加息，隨後7月小幅加息25個基點，9月、11月暫停加息。截至目前，美國的利率已被抬高至2001年以來的最高水平。



與此前的議息會議相比，在去年最後一次例會上，美聯儲貨幣政策基調出現重大轉變，美聯儲主席鮑威爾發出迄今為止最明確的降息信號，首次正式承認通脹在過去一年得到緩解，現時聯邦基金利率已達到或者接近峰值，與會美聯儲官員大多認為“進一步加息可能不太合適”，美聯儲進入了加息周期尾聲，開始商議降息的時間點。



作為外界觀察美聯儲未來政策變化的窗口，此次議息會議發布的利率路徑“點陣圖”暗示，2024年可能降息3次、共計75個基點，市場的注意力也隨之轉向到對於今年降息節奏的預判與押注上來。