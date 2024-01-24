牛煦庭語中評：戰場太多 美在調整對台政策

國民黨桃園市第一選區“立委”當選人、桃園市議員牛煦庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月24日電（記者 盧誠輝）針對2024賴清德當選後美中、兩岸關係的可能變化，中國國民黨桃園市第一選區“立委”當選人、桃園市議員牛煦庭接受中評社訪問認為，美國面對現在全球局勢不穩定的情況下，戰場太多、備多力分，應會理性務實的調整對台政策，形成所謂美中共管“台獨”的態勢。



牛煦庭認為，賴清德是少數執政，民進黨在“國會”也沒有取得過半席次，是雙少數“總統”，在這樣的大格局之下，他認為賴清德除了延續蔡英文的兩岸路線外，暫時也不敢越雷池一步，因為目前賴沒有任何條件可以越雷池一步，所以賴應該也還是無法脫離美國的掌控。



牛煦庭，1990年生，英國倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士、政治大學外交系學士，2016年加入國民黨，曾任國民黨桃園市黨部“國民學堂”執行秘書，2018年以無黨籍身分參選桃園市第二選舉區議員當選，並順利連任，去年2月為參選“立委”重返國民黨，順利通過黨內初選參選桃園市第一選區“立委”，以11.6萬多票（48.44%）打敗2022曾參選桃園市長的老將、民進黨“立委”鄭運鵬的10.3萬多票（43%），當選第11屆“立委”。

