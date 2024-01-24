紀欣：賴清德應廢“台獨黨綱”重啟兩岸對話

紀欣（中評社資料圖） 中評社台北1月24日電（作者 紀欣）台灣選舉揭曉後，美國台海問題學者專家連續召開了多場會議進行“解讀”。各家意見雖南轅北轍，但也有以下幾點雷同之處：



一、拜登政府在選舉前後都告訴賴清德：不想看到意外發生，不希望他重蹈陳水扁的覆轍，因此賴上任後應該不至於走向“台獨”，但美國某些人會鼓動，甚至逼迫賴做一些不符合台灣利益的事，而他無法拒絕，例如蔡英文無法拒絕裴洛西訪台。



二、大陸的軍事威懾主要是為了勸阻美國，不要慫恿台灣採取行動來逼北京動手；美國若不堅守“一中政策”，且不接受兩岸通過和平進程實現統一，則不論美國軍事威懾有多大，大陸是否準備好，都會以武力應對，因為中國大陸沒有任何一位領導人可以失去台灣。



三、兩岸應盡快恢復溝通聯繫，包道格甚至建議，兩岸可在華府居間扮演“傳話者”下展開溝通，而最佳時機是在5.20賴上任前。



美國學者專家提出上述建議，應該是不願意看到美國為台灣問題自傷國力、自毀前程。不過，從AIT主席羅森伯格在選後評論諾魯與台斷交時，刻意曲解聯大2758號決議，公然挑戰美國的“一中政策”及“不支持台獨”可知，美國政府一向玩弄兩面手法，說一套做一套。



《紐約時報》也於1月21日發表了“拜登的承諾能兌現嗎？台灣民眾對美國疑慮與不安加劇”文章，稱島內的“疑美論”日益高漲；因美國國會已打算在提供烏克蘭和以色列軍援上收手，目前只有34%的受訪者認為美國講信用，低於2021年的45%。



紐時記者也發現，1979年美軍撤台的經歷讓許多人餘悸猶存，但“怕被拋棄”並非唯一的擔憂，有人說“美國太弱，無法保衛遙遠的台灣”、“他們只想要我們的錢及晶片”；有人稱美國是“混亂製造者”、“假朋友”。而事實上，美國自2021年以來多次民調顯示，多數美國人反對出兵保衛台灣；而可能再度當選總統的川普，1月21日接受FOX新聞台訪問時表示，“如中國攻打台灣，美國不會防衛台灣”，他還說“台灣拿走了我們的生意”。



基此，有台灣學者建議，為讓台灣人“有一種可靠的力量”，美國應坦誠反思過去，並說明“為什麼台灣對美國國家利益很重要”。其言也善，但略知歷史者皆知，美國從未對介入他國坦誠反思過，更絕未向任何人交代其國家利益。自己的命自己顧，台灣人不要這麼沒有出息！



賴清德這次只拿到四成選票，民進黨在“立法院”又失去多數席位，可見“務實台獨”不是台灣的主流民意。賴清德也在勝選感言中表示，“維持台海的和平穩定”是其重要使命，將會“用交流取代圍堵，對話取代對抗”，大陸則回應“承認一個中國原則，放棄台獨分裂立場，才能消除兩岸交往的障礙”。我們建議，賴清德應以民進黨主席的身分，主動提出廢除“台獨黨綱”案，作為打破兩岸僵局的起手式。



（作者：紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）

