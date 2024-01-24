快評：謀利還是制衡？民眾黨走到十字路口？

中評社快評/台灣2024選舉，台灣民眾黨主席柯文哲得票率26.46%（369萬票），雖敗猶榮；政黨票部分，民眾黨得票率22.07%（304萬票），獲8席不分區“立委”，成為“立法院”第三大黨，在三黨不過半的格局下將扮演關鍵少數的角色。



這次選舉，標誌著以年輕人及不滿藍綠的中間選民為主要支持者的民眾黨，已成為台灣新的政治板塊，而且是具有較大未來性的政治板塊。這也是台灣2024選舉過程中以及選舉結束之後，民眾黨的動向都是台灣社會高度關注的政治議題之一的重要原因。



民眾黨之所以備受台灣社會高度關注，還在於它的不確定性或不穩定性。選舉期間，因為藍白無法合作，選票分散，形同保送民進黨賴清德低票上位，讓六成希望下架民進黨或政黨輪替的民眾飲恨。現在，即將進行“立法院”“龍頭選舉，民眾黨作何選擇、藍白能否合作，或者會否變成綠白合作，是社會高度關注的話題，也是民眾黨主席柯文哲面臨的重大考驗。



民眾黨不同的選擇，可能形成完全不同的“立法院”生態，深刻影響未來幾年台灣的政治發生，當然也是民眾黨自己生存發展的考驗：民眾黨是謀求眼前的利益與執政的民進黨合作，還是追求台灣的政治改革及在“立法院”與同為在野黨的國民黨一起扮演制衡的角色，大家都在看。



因此，可以說，民眾黨正走在事關自己生存發展及台灣政治變化的十字路口，不同的選擇會有非常不同的結果。

