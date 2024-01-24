美國會台灣連線共同主席訪台　重申對台支持

美國國會台灣連線共同主席、聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）。（Congressman Ami Bera 臉書） 中評社台北1月24日電／美國國會台灣連線共同主席、聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）與狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）23日訪台，表達對台灣成功舉行民主選舉的支持，也將尋求進一步強化美台經濟與防務關係機會。這是台灣大選後，首批訪台的美國國會議員。



眾院外交委員會印太小組民主黨首席議員貝拉23日傍晚發出新聞稿表示，他與狄亞士巴拉特23日聯袂抵達台北；預計將與台灣資深官員與商界領袖會晤。



貝拉表示，此行目的是重申美國在台灣成功舉行民主選舉後，對台灣的支持，表達對民主價值的共同承諾，並探索進一步加強美台之間強勁的經濟與防務關係機會。



日前《金融時報》報導，隨著民進黨賴清德贏得選舉並將於五月就職，美國眾議院外交事務委員會印太小組民主黨最高領導人貝拉(Ami Bera)將與美國國會“台灣連線”2名聯合主席，也就是共和黨籍眾議員巴爾(Andy Barr)和狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)等人，將訪問台灣。



首波美國眾議員訪台後，具影響力的共和黨鷹派議員、眾院“美國與中國共產黨戰略競爭”特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）也預計前往台灣。報導還表示，蓋拉格訪台特別會讓中國大陸不開心。



