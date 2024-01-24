為何逆轉退？傅崐萁：看韓臉色難看怕他退選

傅崐萁23日接受趙少康專訪。(照:截《少康上線啦》YouTube直播畫面) 中評社台北1月24日電／第11屆“立法院”正、副院長選舉，中國國民黨將提名韓國瑜和江啟臣搭配角逐，藍委傅崐萁原有意爭取“立院”龍頭，22日出席國民黨的閉門會議，一小時後即逆轉支持韓江配。傅崐萁昨天接受中廣前董事長趙少康專訪時透露原因，當天他看韓臉色越來越難看，韓如果真退選，對國民黨是重大傷害。



傅崐萁23日接受趙少康《少康上線啦》節目專訪，趙少康問及，22日的閉門會議，怎麼會大轉彎，改為支持“韓江配”。



傅崐萁認為，他跟民眾黨主席柯文哲很熟，溝通很順暢。他建議柯文哲要想清楚，這次靠綠，以後就是小綠，如何對得起300多萬選民支持，但如果投籃，就變小藍，好像也無法變成小草。所以，以柯文哲高超智慧，不會靠哪一邊，未來才變成“國會”關鍵。



傅崐萁建議柯文哲，第一階段，民眾黨可以8人投自己，可防範民進黨奧步。第二輪，選票只出現游錫堃和韓國瑜，建議是不是第二輪民眾黨沒有自己名字，就不要進場。這可內部自行再討論。傅認為，柯文哲是不會做虧本生意，應該會有理智判斷。



傅崐萁認為，柯建銘也不太在乎誰當“立法院長”，要跟民眾黨合作。但民眾黨只要沾上邊，難道要被貼上小綠嗎？當然沒必要這樣做，他研判，柯自有判斷，不會讓“國會”被定位為哪個單位。同時，即便民眾黨8人有不同意見，研判最後仍是柯文要做最後決策。



訪問中，趙少康認為，就算是“韓江配”也未必會贏。對此，傅崐萁認為“韓江配，絕對會贏！”



對於22日閉門會議的大轉折，傅崐萁說，其實很多人支持他的發言假投票，但看到自己兄弟（韓國瑜）他的臉色越來越難看，若真的初選，韓國瑜若退選，這也是國民黨重大傷害，且在野也不能在演這種戲碼。對於自己倡言“國會”四大訴求，他們也都願意。



他提到這次“國會”龍頭選舉。他表示，自己當了五屆“立委”、九年縣長，擁有豐厚的資歷，自己從頭到尾，當初要選的就是“立法院長”，並不是要選副院長。



所以，“我至頭至尾，要選的，就是‘立法院長’。”至於部署，也不算什麼部署，那算是自己日常。當中，包含過去“總統”大選，無論是韓國瑜那年選舉，還有這次趙少康選“副總統”的輔選，都要負責地方整合，輔選。



他認為，當院長，要一年內進行“國會”改革完成，民眾黨拋這個球，他也收不回去，如果我們若合起來，就有機會今年可以過。