國民黨團總召選舉登記　賴士葆搶頭香

藍委賴士葆登記參選國民黨團總召。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024新任“立法院”黨團幹部選舉24日開始接受登記，主導議事攻防的“立法院”黨團總召由資深國民黨“立委”賴士葆搶下頭香，書記長則是國民黨“立委”洪孟楷率先登記。其餘競爭人選方面，外傳國民黨“立委”傅崐萁也有意爭取總召職務，總召選舉可能出現“賴傅對決”。



賴士葆為美國南加州大學工業與系統工程學博士，曾任政治大學企管所所長，後來轉戰政界，擔任第4屆以及第6屆至11屆“立法委員”，是6屆資深“立委”。



國民黨2024新任“立委”2月1日就職，而在就職之前，國民黨“立法院”黨團“三長”包括總召、書記長、副書記長選舉會先行辦理，24日、25日登記，30日在國民黨中央黨部投票、開票。



現任國民黨三長名單為總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、首席副書記長李德維。



其中曾銘宗、李德維都是不分區“立委”，2024未連任，謝衣鳯則繼續擔任彰化縣“立委”。



至於新任首席副書記長選舉方面，外傳國民黨“立委”鄭正鈐有意參選。



賴士葆今日上午約9時50分到國民黨“立法院”黨團辦公室登記參選。



國民黨金門縣“立委”陳玉珍也到場表態支持賴士葆。