南方多地積極防範應對雪災凍害

中評社北京1月24日電／據新華社報導，今年首場寒潮來襲，南方部分地區開啟“暴雪模式”。連日來，多地“以雪為令”、迎寒而上，多措並舉防範應對雪災凍害，全力保障各項民生工作。



22日凌晨，在湖南省長沙市天心區，交通運輸、城管、環衛等部門連夜出動，對轄區道路開展清雪作業。“截至22日下午，轄區主次幹道積雪均已清理乾淨。”天心區交通運輸局副局長覃紅偉說。



受低溫雨雪天氣影響，貴州部分高速實施臨時交通管制。“我們增加了巡查頻次，在特大橋等關鍵部位設置了抗凝值守點，實時監測橋面溫度和路面凝凍情況。”貴州省交通運輸綜合行政執法七支隊十五大隊大隊長顧光勝說。



地處皖南山區的歙縣長陔嶺，海拔800多米，山路長度10餘公里。為確保百姓出行安全，當地交管部門在降雪前就啟動了應急預案。“長陔嶺路段是轄區居民出行的必經之路。”安徽省黃山市歙縣公安局交通管理大隊副大隊長洪雷說，交管部門對這一路段進行了交通管制，安排警力24小時駐守，對過往車輛進行勸導和安全提示。



2024年春運將於1月26日正式啟動。多地鐵路部門提前啟動應急預案，確保旅客安全順利出行。



“南昌站84號道岔被冰雪覆蓋……”22日清晨6時10分，在南昌電務段南昌信號工區，電台裡接二連三傳來設備告急消息。“拿工具，我們走！”工長吳勻和剛結束夜間作業的工區職工，來不及休息便帶上冰鏟、噴燈、防凍液等趕往現場。他們分成兩組，用手中的掃把、除冰鏟清掃道岔表面和鋼軌縫隙中的冰雪，清理乾淨後再用長柄毛刷塗上一層防凍液。

