四川2023年糧食產量創26年來新高

中評社北京1月24日電／據新華社報導，記者23日在四川省兩會上獲悉，2023年四川省糧食產量達到718.8億斤，創26年來新高。



四川省是全國13個糧食主產省區之一。為守牢糧食安全底線、構建現代農業體系，2023年四川出台《建設新時代更高水平“天府糧倉”行動方案》，提出三大階段建設目標，在具體做法上主要是深化良種、良法、良制、良田、良機“五良”融合。



翻開四川省政府工作報告，2023年四川打造新時代更高水平“天府糧倉”的工作扎實起步：看良田，四川全面落實田長制，強力推進成都平原和全省耕地保護專項整治，耕地面積淨增加50萬畝以上，新建和改造提升高標準農田425萬畝；育良種，四川省種質資源中心庫建成投用；啟動農機裝備補短板行動，新增農機裝備30萬台（套）；啟動“天府糧倉·千園建設”行動，新創建國省級農業園區95個、產業集群21個、產業強鎮66個。



根據四川省政府工作報告，2024年四川將嚴格落實耕地保護和糧食安全責任制，堅持穩面積、增單產兩手發力，持續實施主要糧油作物單產提升行動，確保糧食播面穩定在9600萬畝以上，高水平建設千畝高產示範片1000個。推進“天府良田”建設攻堅提質行動，啟動第二批整市整縣建設示範，新建和改造提升高標準農田425萬畝以上。此外，完善耕地占補平衡制度，穩慎有序推進整改和恢復補充流出耕地，堅決遏制耕地“非農化”，堅決防止永久基本農田“非糧化”。



踐行打造新時代更高水平“天府糧倉”的重要使命，離不開人才隊伍的支撐。如何破解“未來誰來種糧”難題？四川省政協委員、四川農業大學黨委書記莊天慧建議在“育人才”“引人才”“留人才”上下功夫，既要充分用好農業職業經理人、農民專業合作社理事長、家庭農場主等本土人才資源，鼓勵支持引導返鄉農民工、大中專畢業生、科技人員等群體返鄉就業創業，更要加大公費農科生培養，吸引有志青年投身農業農村工作，解決農業從業人員老齡化、文化素質偏低、高層次人才不足的問題。



（來源：新華網）