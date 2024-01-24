國際專家談西方在人權問題上的雙重標準

中評社北京1月24日電／據新華社報導，“不幸的是，這是事實。”談及西方在人權問題上採取雙重標準，日內瓦大愛基金會主席司徒博（英文名：斯塔克伯格）22日在此間一個會議上這樣說道。



當天，友成企業家鄉村發展基金會、中國民間組織國際交流促進會等在日內瓦共同舉辦“將發展置於議程中心：經社文權利的保障”主題研討會，司徒博等國際專家出席並發言。



司徒博在會上批評西方在人權問題上的雙重標準。他指出，人權及其基本原則本應是把人類團結起來的關鍵力量之一，現在卻日益成為一種西方國家用來打壓發展中國家的意識形態工具，這是一個“大問題”，因為在這種理念支配下，即使有再多的數據和事實，一些西方人仍會選擇視而不見。



司徒博認為，意識形態偏見導致的認知障礙讓一些西方人的表現很難讓人理解。“無論你付出多大努力，你似乎永遠也說服不了他們。”



司徒博的專業領域為商業倫理、環境人權等，他過去20多年來經常訪問中國。司徒博表示，全球人權治理中的另外一個突出問題是對“發展權”重視不夠。雖然在許多國家努力下，“發展權”相關話題在聯合國得到一定程度重視，但是西方社會尤其是媒體依然對此採取漠視態度。



聯合國人權理事會前民主公平國際秩序問題獨立專家德扎亞斯認為，一些美國官員經常把“基於規則的國際秩序”這套說辭掛在嘴邊，實際上是混淆視聽，聯合國憲章才是國際秩序的基礎，但美國往往不遵守。



德扎亞斯舉例說，聯合國憲章禁止使用單邊強制措施，但美西方卻對敘利亞、古巴、委內瑞拉等國大量採取這種措施。



談及美國動輒對他國實施單邊制裁，德扎亞斯說，“‘制裁’給人的感覺是你有道德或法律權力懲罰別人，而實際上美國或其他西方國家並沒有這種權力。”



德扎亞斯還批評美西方一些人製造和散播關於中國新疆的虛假信息。“我從來沒有看到他們提供任何證據。”他強調，“這些隨意指控中國的人卻對正在加沙發生的事情默不作聲。”



他說，當今世界實現和平的一大障礙就是一些西方媒體發起的信息戰，這些媒體不但傳播假消息，還致力於傳播“虛假歷史”和“虛假法律”，它們通過抹黑特定國家，製造矛盾，使國際合作變得更加困難。



