打了三個多月，以色列為何還不肯罷休？

中評社北京1月24日電／據新華社報導，這是20年來死傷最嚴重的一輪巴以衝突——打了三個多月，造成加沙地帶超過2.5萬人死亡……就在巴勒斯坦衛生部門發布這一揪心數字數小時後，以總理內塔尼亞胡發表強硬聲明，“完全拒絕”巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）用釋放被扣押人員為條件換取停火的要求，本輪衝突仍看不到任何停火跡象。



眼下，加沙地帶人道主義危機嚴重、衝突外溢致中東多地燃起戰火……以色列為何一直不肯罷休？巴以局勢下一步將走向何方？新華社記者為您解局——



為了三大目標 以色列持續強硬



2023年10月7日清晨，哈馬斯武裝人員自加沙地帶突襲以色列境內軍民目標，以方稱造成約1200人死亡，200多人被挾持，哈馬斯說向以色列境內發射了至少5000枚火箭彈，以政府隨即宣布進入“戰爭狀態”。巴以本來軍事實力懸殊，以色列突遭重創，顔面無存，同時面臨強大的國內壓力，開始對加沙地帶展開猛烈軍事報復，加沙地帶死亡人數連創新高。



衝突爆發後，以色列確立三大目標：消滅哈馬斯、所有被扣押人員獲釋、加沙地帶從此不再對以色列構成安全威脅。



就在22日，以軍遭受“死亡人數最高一天”。以軍23日發表聲明說，前一天加沙地帶中部發生的一起樓體爆炸中共有21名以軍預備役士兵死亡。以媒說，這是自本輪巴以衝突開始以來，以軍在加沙地帶單日最高死亡人數。



分析人士認為，本輪巴以衝突爆發突然、強度激烈，以色列較以往“損失慘重”，因此籠罩在極大的不安全感中。按照以政府和軍方高層此前說法，只要目標尚未實現，軍事進攻就不會結束。



內塔尼亞胡21日發表講話時說，衹有以色列實現“徹底勝利”，才能確保消滅哈馬斯並使被扣押人員返回家中。他強調，加沙地帶必須實現非軍事化，並置於以色列的“全面安全控制之下”。他在“以色列對約旦河以西所有領土的全面安全控制方面”不會做出妥協。