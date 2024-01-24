全球南方團結求變　坎帕拉峰會發出合作強音

中評社北京1月24日電／據新華社報導，不結盟運動第19次峰會和第三屆南方首腦會議近日先後在烏幹達首都坎帕拉舉行。兩場峰會所對應的組織——不結盟運動和77國集團，被視為廣泛代表全球發展中國家利益和立場。面對變亂交織、充滿挑戰的當今世界，與會發展中國家代表發出團結合作和推動變革的呼聲，呼籲各國共同努力，構建一個和平公正和可持續發展的世界。



改革治理架構 促進公正公平



兩場峰會的主題分別是“深化合作，共享全球繁榮”和“一個都不能落下”。與會代表強調，通過推動多邊主義，構建更加公正公平的國際治理體系，全球經濟和金融體系能夠更加普惠合理。



聯合國秘書長古特雷斯在第三屆南方首腦會議開幕式上發言說，在落實聯合國2030年可持續發展議程行程過半之際，“我們不僅遠沒有做到‘一個都不能落下’，而且還讓半個世界落在了後面”。他強調，二戰後建立的國際金融機構和框架很大程度上對應的是當時的全球權力和經濟格局，如今應當改革這些機構和框架，使其真正反映當今現實，並更好地滿足發展中國家的需要。



南方首腦會議是77國集團最高級別會議。古巴國家副主席薩爾瓦多·梅薩在會議開幕式上表示，發展中國家應採取協調一致的有效行動，改變不公正的國際秩序，擺脫幾個世紀以來被西方推入的“絕對不利境地”。77國集團輪值主席國烏幹達總統穆塞韋尼表示，應改革國際金融架構，使其更適應發展中國家的融資需求。



在不結盟運動第19次峰會開幕式上，該組織新一任輪值主席國烏幹達總統穆塞韋尼發言，回顧了1955年在印尼召開的萬隆會議，表示不結盟運動將秉承初創時的獨立精神，拒絕接受一些發達國家的脅迫、指手畫腳和單邊主義行徑。



“面對日趨緊張的國際局勢，全球南方國家應積極推動國際秩序朝著更加公平合理的方向發展。”烏幹達外長奧東戈對新華社記者說，“去殖民化可能已不再是當今世界的首要議題，但其中蘊含的公平正義理念永不過時。”



不結盟運動於1961年成立，目前有121個成員國，中國於1992年正式成為不結盟運動觀察員國。