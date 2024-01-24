銀發經濟催生新業態新賽道

中評社北京1月24日電／據經濟日報報導，國新辦日前舉行國務院政策例行吹風會，就近日印發的《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》進行解讀，這是國家出台的首個支持銀發經濟發展的專門文件。積極應對人口老齡化，事關國家發展全局，事關億萬百姓福祉，和每個家庭都息息相關。



加大優質供給



我國目前有近3億老年人，銀發經濟涉及面廣、產業鏈長、業態多元、潛力巨大。2023年，我國老年用品市場規模達5萬億元。



為滿足老年人多層次、多樣化、個性化的消費需求，工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊介紹，工信部加大優質老年用品供給，先後發布兩批老年人用品產品推廣目錄，聚焦老年服裝服飾、陪護機器人、智能監測儀、多功能護理床等631個優質產品，同時編制了九批升級和創新消費品指南，加大對老年用品傾斜力度，推廣了一批契合老年人需求的創新產品，著力提升老年用品的品種豐富度、品質滿意度和品牌認可度。



何亞瓊介紹，下一步，將針對老年人衣食住行醫等不同的場景需求，鼓勵和引導生產企業開發更多人性化、品質化、品牌化、實用化的老年用品。



優化消費環境



發展銀發經濟能更好滿足老年人消費需求，讓發展成果更多惠及老年群體。《意見》提出促進銀發群體放心便利消費的相關措施。

