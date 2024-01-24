各地財政打出穩經濟組合拳

中評社北京1月24日電／據經濟日報報導，近日，多地財政部門陸續召開財政工作會議，為2024年財政工作“劃重點”。在剛剛過去的一年，地方財政雖然面臨較大收支平衡壓力，但總體依然保持平穩運行態勢，多措並舉推動積極財政政策落地見效，有力發揮了穩預期穩經濟重要作用。當前，地方財政運行具體呈現哪些特點，新一年各地財政如何積極發力？



穩的基礎不斷鞏固



“總體上看，去年以來地方財政穩中向好，與國民經濟發展的總體態勢相適應，財政經濟協調性不斷增強。同時，絕大多數地區稅收收入的增速和比重均在增加，而非稅收入的增速和比重均在減少，表明我國地方財政收入質量進一步提升。”中央財經大學財稅學院教授白彥鋒表示，從區域財政的發展狀況來看，西部、東北等地區的地方財政收入增長保持較快增速，表明我國區域經濟的發展韌性得到進一步釋放，區域協調發展的程度得到有效改善。



這些特點在近期多地披露的2023年全年財政收支數據中可見一斑。比如，江蘇2023年一般公共預算收入完成9930億元，增長7.3%。其中，稅收收入完成7977億元，增長17.3%；非稅收入完成1953億元，下降20.5%。全省稅收占比為80.3%。內蒙古2023年一般公共預算收入3083.4億元，比上年同期增加259億元，增長9.2%。



此外，湖南2023年完成地方一般公共預算收入3360.5億元，增長8.3%。地方稅收收入占地方收入比重達65.7%，較上年提升1.1個百分點。增值稅、所得稅之和占地方稅收比重達51.7%，較上年同期上升7.9個百分點，收入結構進一步優化。

