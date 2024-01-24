外資加注中國　投資信心不變

滙控表示對中國投資信心堅定，將積極參與中國高質量發展。（大公報） 中評社香港1月24日電／近期內地A股、港股表現持續波動，但這並未影響長期資金投資中國的信心，反而頻頻出現加注人民幣資產的例子。全球最大對衝基金在中國的業務規模擴大一倍，對中國經濟前景投下信心一票。事實上，中國產業升級加快與消費、投資動能增強，加上人才紅利，有力保持中高速度增長，所謂中國步上日本經濟低迷後塵的論調完全站不住腳。



大公報報導，踏入2024年，內地A股及港股持續走弱，跑輸全球股市，這與美聯儲局減息預期降溫有一定關係，美元匯價反彈，人民幣匯價回軟，不利中資股表現。不過，美國政經不穩，隨時再有銀行爆煲，美元強勢難以持久，中資股不振只屬暫時性。更重要的是，內地A股及港股呈現弱勢，不代表外資持有人民幣資產的信心下降，境外投資者從A股市場淨流出，相信只是投資配置策略調整，由股市轉向債市，資金仍然靠泊在人民幣資產。



橋水擴大投資 中國業務倍增



事實是過去四個月，境內債券市場獲得境外投資者近5000億元（人民幣，下同）的資金淨流入，規模之大是近年罕見。因此，人民幣資產繼續受到市場追捧，走資之說並非事實。



其實，內地A股及港股調整，正是外資加注中國、大展拳腳的好機會。匯豐控股（00005）表示對中國投資信心堅定，將積極參與中國高質量發展和高水平對外開放。同時，全球最大的對衝基金橋水身體力行看好中國市場的增長潛力與發展機遇，保持堅定的長期投資信心，未受到短期市況波動影響。目前橋水在內地管理資產規模增加至400億元，在過去一年翻了一番。在市場氣氛偏淡之下，橋水新推出產品仍有不俗銷售反應。



此外，中資股估值歷史低位，其中恒生國指預測市盈率低至6倍而已，就連一直看空中國的淡友也開始蠢動，考慮吸納騰訊（00700）等中資股。



事實上，根據港交所數據顯示，摩通本月中在小鵬汽車（09868）持倉由4.94%升至5.17%。值得留意的是，在120萬億元的經濟總量基礎之上，去年中國經濟增長5.2%，帶來6萬億元經濟增量殊不簡單，相等瑞士國內生產總值，從中反映中國經濟發展潛力巨大，活力十足，有條件、有能力繼續保持經濟中高速增長，西方媒體炒作中國步上日本長期通縮、經濟低迷後麈的論調顯然站不住腳，謊話連篇。



創新顯效 汽車出口超日本



首先，中國產業升級轉型加快，為經濟增長注入動力。中國汽車出口量超越日本，坐上全球第一寶座，突顯中國創新發展策略奏效，製造業向高質量發展，具有彎道超車、後發先至的能力，這與日、美、德製造業走下坡成強烈對比。更重要的是，隨著中國科技自強自立，部分領域已領先全球，例如5G技術研究與應用走在世界前頭，有研究機構估計去年5G直接拉動中國經濟產值達到1.86萬億元，預期5G對經濟增長貢獻持續增加。因此，中國經濟韌力強，有能力應對及化解房地產調整與相關債務風險，中國經濟穩好，不可與日本相提並論。



其次，中國內需消費潛力大，例如綠色、健康消費還有很大增長空間。去年內地網上零售額逾15萬億元，按年同比加快至11%，直播電商產生重要推動作用，內地消費有不少亮點，不會出現長期通縮。



第三，中國人才紅利發揮作用，推動經濟增長。中國每年高校畢業生約千萬人，其中工科學生估計五至六百萬人，數目是美國的10倍，中國正形成人才紅利，為創新發展、產業升級轉型與經濟高質量發展提供堅實的支持，這因素較人口紅利更加重要。



在技術創新持續提升生產力，中國經濟未來有望保持5%至6%的增長。中國魅力沒法擋，去年實際使用外資1.1萬億元，繼續接近歷史高位。