中消協開展重點領域消費監督及公益活動

中評社北京1月24日電／據工人日報報導，今天（23日），中國消費者協會（以下簡稱中消協）確定2024年全國消協組織消費維權年主題為“激發消費活力”。圍繞該主題，中消協將開展10項重點工作安排，包括開展重點領域消費監督、“3·15金秋購物節”公益活動等。



中消協指出，今年將聯動地方消協組織開展“3·15金秋購物節”公益活動，以“誠信好、質量好、性價比好、購物體驗好、售後服務好、投訴處理好”為特色，倡導經營者推出高於平時、讓消費者有明顯獲得感的放心暖心舉措，積極營造放心暖心消費環境。探索打造《消協有話說》工作品牌，以揭露批評、消費辟謠、警示提示為特色，緊扣消費熱點，提出消協意見，更好履行社會監督法定職責。



此外，還將聚焦消費熱點問題和消費領域重大事件，積極開展消費維權理論與實務研究，提出高質量的立法或監管建議。組織開展重點領域消費監督，關注消費維權弱勢群體、薄弱環節以及消費新業態、新模式，開展“霸王條款”、預付式消費、平台交易行為等監督調查，敦促企業積極承擔消費維權主體責任。加強對全國消協組織比較試驗工作的統籌指導，鼓勵引導各地消協組織進行工作聯動，及時更新比較試驗數據庫信息，組織開展老年用品、兒童用品等比較試驗。做好重要消費節點消費輿情監測，跟蹤分析消費輿情熱點，表明消協組織觀點，提出消協組織意見。



（來源：工人日報）