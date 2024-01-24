大量非法槍支從美國走私　墨西哥深受其害

中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，美國槍支泛濫，不僅導致其國內槍支暴力事件頻發，同時來自美國的非法槍支還流入拉美地區，致使其他國家的社會治安惡化。當地時間22日，墨西哥外長巴爾塞納表示，越來越多的美國軍用武器流入墨西哥，墨西哥要求美國對相關問題進行緊急調查。



墨西哥要求美國配合調查軍用武器走私問題



墨西哥外長巴爾塞納：有一件重要的事情，那就是墨西哥國防部已經提醒美國，關於武器流入墨西哥的問題，而這些武器是美國軍方所用的。迫切需要對此進行調查。



據路透社報導，下個月初，美國將派代表團赴墨西哥，就這一問題進行討論。



去年6月，墨西哥軍方表示，自2018年底以來，他們已經查獲了至少221挺機槍、56支榴彈發射器等，這些武器在美國是禁止出售給普通民眾的。



22日，位於美國波士頓的一家上訴法院恢復墨西哥提起的針對美國槍支製造商的訴訟。



2021年，墨西哥政府對多家美國槍支製造商提起訴訟，並尋求100億美元的賠償。墨西哥政府指責這些公司的商業營銷活動助長非法武器流入墨西哥，並導致大量血腥暴力事件。但是在2022年9月，美國馬薩諸塞州聯邦地區法院駁回該訴訟請求。墨西哥政府不接受這一裁決，並提起上訴。



大量武器從美國走私流入 墨西哥深受其害



墨西哥是一個嚴格控槍的國家，但是從美國走私的槍支卻源源不斷流入墨西哥，給墨西哥帶來嚴重危害。



據墨西哥政府部門估算，流入墨西哥的武器中有70%來自美國。墨西哥政府的數據還顯示，每年有超過50萬支槍支從美國走私流入墨西哥。



武器走私流入助長墨西哥致命暴力活動。據美國媒體報導，在墨西哥境內犯罪現場收繳的槍支中，有70%至90%可追溯至美國。



根據墨西哥國防部公布的數據，2010年至2020年5月期間，墨西哥軍方繳獲了將近12.5萬件武器，包括機槍、榴彈發射器以及數萬支手槍和步槍。



據墨西哥政府估算，利用美國走私至墨西哥的武器，犯罪組織造成了高達150億美元的損失。



美國武器如何走私進入墨西哥？



美國的槍支武器流入墨西哥是一個由來已久的問題。在去年9月，美國媒體的一部紀錄片就揭露了美國槍支流入墨西哥販毒集團手中的一個全國性網絡。



2023年3月，一起綁架案引起全美關注。4名來自南卡羅來納州的美國公民去墨西哥做整容手術。在墨西哥邊境城市馬塔莫羅斯，他們被毒販綁架，其中兩人遭槍擊身亡。



幸存者埃裡克·威廉姆斯：他們跳出來想要逃跑，被槍擊倒了。我從駕駛位那邊跑出來，兩條腿都中了彈。



調查人員發現，毒販所使用的其中一支半自動手槍，是在一個美國人名下購買的。法庭文件顯示，一個美國人在得克薩斯州布朗斯維爾市的一家典當行裡買了這把槍。像這樣由美國人購買，最後流入墨西哥販毒集團手中的槍，有成千上萬支。



哥倫比亞廣播公司調查記者斯蒂芬·斯托克：得克薩斯州並不是這些槍支的唯一來源地。來看看這張地圖，這張地圖上的每一個紅點都標誌著一筆直接與墨西哥販毒集團槍支暴力事件有關的槍支購買紀錄。來仔細看看芝加哥地區，可以看到這個地區全部都標紅了。很多紅點意味著很多筆購買紀錄。



這個軍火走私網絡是如何運作的呢？紀錄片中說，當販毒集團想要購買槍支的時候，就會給在美國境內的同夥打電話，這些人拿錢跑腿，去買槍支彈藥，然後把東西交給所謂的“代理商”，“代理商”再把東西交給送貨人，由送貨人開車走私進墨西哥境內，交給毒販。



紀錄片《武裝販毒集團》片段：我剛從汽車油箱裡取出這支用塑料布包著的9毫米口徑手槍，還在往下淌汽油呢。這輛車的後座底下藏了一支AR－15步槍。



哥倫比亞廣播公司新聞記者亞當：我們見過的販毒集團頭目說，他們想要什麼武器都可以。一個人甚至說，他24小時內就可以拿到。這個犯罪網絡就是這樣頑固。而在美國境內幫販毒集團買槍、幫他們運槍的人來自各行各業。各個年齡段、各個種族的都有，而且遍布全國。



不光有人給販毒集團買槍，還有人給販毒集團組裝槍支。2021年，來自俄克拉何馬州的美國男子安德魯·皮爾森被判了12年監禁，因為他的工廠為兩個墨西哥販毒集團組裝了幾百支槍。



美國酒精、煙草、火器和爆炸物管理局退休官員埃德溫·斯塔：他組織人將槍支部件走私過境，然後在墨西哥新拉雷多的秘密工廠組裝，給販毒集團組裝。



面對如此嚴重的問題，美國政府都做了什麼呢？美國國會下屬機構——美國政府問責局2023年9月發布報告說，自2008年以來，美國政府花了30億美元，號稱用來幫助墨西哥打擊毒品和槍支走私等社會問題。然而美國政府問責局發現，美國政府根本無法證明這些錢起到了哪些切實效果。



哥倫比亞廣播公司新聞記者亞當：我們在執法部門的消息人士擔心，政府機構做的事根本不夠。現在的策略已經從端掉整個犯罪網絡轉移到了“打地鼠”似的行動，就是邊境執法部門僅僅是加大力度，去在邊境攔截走私槍。邊境攔截到的槍確實在增加，但這並不一定意味著成功。一方面可能確實可以說，我們打擊到了槍支走私問題，但另一方面也許正是因為問題越來越嚴重，所以我們攔截到了越來越多的槍。