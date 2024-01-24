中評社北京1月24日電／據人民日報報導，“去玻璃廠的路就在那邊。”記者來到烏茲別克斯坦吉扎克工業園時，一名路人幫著指路。當地人口中的“玻璃廠”就是來自中國的玻璃製造與深加工企業——明源絲路工業公司。



走進廠區，工人們在原料區、選料區、倉儲區緊張有序地作業。廠房內，在溫度超過1600攝氏度的窑爐內，石英砂、石灰石、純碱等原材料經高溫熔化，再經過延壓、壓花、冷卻、切割等工序，不同色澤、不同花紋、不同厚度的成品玻璃被源源不斷地從全自動化的生產線上製造出來。



明源絲路工業公司由中國明源絲路（天津）實業有限公司投建，是吉扎克工業園入駐的第一家企業。它不僅填補了烏茲別克斯坦部分玻璃製品生產空白，也有效帶動了當地礦產、材料、能源、物流運輸等產業的發展，創造了大量就業崗位，已成為烏茲別克斯坦的明星企業。



明源絲路工業公司總經理李文明至今仍記得2016年建廠時的不易。“園區建設之初相關基礎設施還未到位，方圓十幾裡都是茫茫戈壁，整個廠區都是我們自己一磚一瓦建設起來的。”李文明說，吉扎克工業園是中烏產能合作的重要平台，烏茲別克斯坦政府對共建“一帶一路”項目非常歡迎，提供了一系列優惠政策。烏政要多次到公司考察，對項目建設給予很高評價，讓李文明和同事充滿了幹勁。



項目占地30公頃，目前擁有兩種不同型號的玻璃生產線：一期壓延玻璃生產線日產玻璃120噸；二期浮法玻璃生產線日產玻璃185噸。正在建設的三期日產500噸浮法玻璃生產線投產後，該項目將成為中亞地區最大的平板玻璃廠。公司生產的玻璃不僅滿足了烏茲別克斯坦及周邊國家的市場需求，還遠銷至波蘭等歐洲國家，公司已成為該國出口創匯大戶。



“中國企業擁有世界領先的技術，也有現代化的管理經驗，為當地市場帶來新活力，也讓吉扎克這座絲綢之路上的重要城市更加亮眼。”吉扎克市前市長阿卜卡哈爾·圖合塔耶夫說。



當地人沙赫伯茲自該項目投產以來就在這裡工作，從普通員工晉升為車間生產組長。“如果沒有中國企業來這裡投資建廠，我就只能在家務農，或者去離家很遠的地方工作。”沙赫伯茲說，“中國企業待遇非常好，優秀員工還有出國交流培訓的機會。更重要的是，我跟著中國同事學習到了最新技術，這對我未來的職業發展非常重要。”



近年來，在帶動當地經濟發展的同時，明源絲路工業公司積極承擔社會責任，通過與政府部門等合作，參與到當地疫情防控、災後重建、基礎設施援建等工作中，在當地贏得了良好口碑。“項目展現了中國企業充滿活力、綠色環保的形象，我們與烏方的合作實現了互利共贏，為推動共建‘一帶一路’貢獻了力量。”李文明說。