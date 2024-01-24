中評社北京1月24日電／近讀《劍南詩稿》，是後幾卷，發現關於讀書的詩頗多，都是放翁七八十歲所作。晚年得閑，讀讀古書，消遣時日，是很不錯的選擇。可是，放翁晚年，貧病交加，老態縱橫，他卻說：“老去無他嗜，書中有獨欣”“豈知鶴發殘年叟，猶讀蠅頭細字書”。



面對年邁多病，他不止一次如是說。



“一齒屢搖猶決肉，雙眸雖澀尚耽書”。眼花了，牙快要掉了，依然還是要讀書。他還說過：“鬢毛焦禿齒牙疏，老病燈前未廢書。”意思一樣。



“蠹簡幸存隨意讀，蝸廬雖小著身寬”。放翁給他的蝸廬起名叫“龜堂”，其窄小蜷縮之意，不言自明。但只要有書讀，再小也顯得寬敞了。



“柴荊終日無來客，賴有陶詩伴日長”。柴荊，是柴門、蓬門，和蝸廬、龜堂相配，卻並非“蓬門今始為君開”，而是門可羅雀。但是，有書讀，就可以了。所以，他說：“一卷舊書開蠹簡，半升濁酒倒餘瓶”，再有一點濁酒，就更愜意了。



放翁願意閉門讀書，他說：“春寒例謝常來客，老病猶貪未見書。”看他孤獨讀書，並不寂寞，且有好處：“掩關也有消愁處，一卷騷經醉後看。”掩關閉戶之後，讀書是最好的消閑和安慰。讀書就是一個人的事，無需如辦晚會那麼熱鬧。



“架上有書吾已矣，甑中無飯亦陶然”。餓肚子了，有書讀就行。

