美國出台綠氫補貼新規　遭業界質疑

中評社北京1月24日電／據中國能源報報導，近日，美國財政部公布了業界期待已久的氫能稅收抵免規則草案（以下簡稱“草案”）。作為美國《通脹削減法案》的一大補充，該草案提出，符合稅收抵免要求的低碳氫氣需要滿足“新建清潔能源發電項目供應”“同區域供電”“制氫與發電每小時匹配”等多項要求。美國多家能源公司和機構認為，從目前已經規劃或開工的制氫項目來看，部分項目可能無法獲得這一補貼，美國政府對綠氫近乎“苛刻的”要求可能會給剛剛起步的本土氫能行業帶來“不必要的負擔”，將不利於美國實現氣候目標。



補貼標準有爭議



2022年，美國政府通過的《通脹削減法案》提出，將為低碳氫氣提供每千克0.6美元至3美元的補貼，氫氣全生命周期內產生的溫室氣體排放量越低所獲補貼額度將越高。



雖然上述規定已經出台，但可獲得補貼的氫能項目標準卻在業界引發諸多爭議。而美國政府公布的最新規則，選擇了“嚴格環保”的補貼標準。



根據美國財政部公開文件，可再生能源電解水制氫項目首先需要由一個特定的新建發電項目生產，而不是直接通過電網輸出電再用來制氫，使用的發電項目還應在制氫項目建成前三年內投運。同時，制氫項目應該與發電項目處於同一區域，跨區域輸電可能不被允許。另外，氫氣生產情況需要與清潔能源發電生產實時匹配，不再使用制氫年產量與發電量匹配的標準，要求從2028年起，確保每小時制氫水平和發電情況相符。



草案同時指出，除了以風光為主的可再生能源制氫項目外，部分垃圾制氫項目可能也符合補貼要求。該草案徵求公共意見期限為60天，隨後將由美國財政部等部門正式敲定。此外，美國財政部還未確定可再生天然氣制氫、煤層或油氣井逸散甲烷制氫等方式的補貼獲取資格，預計將就這些事宜進一步徵求公眾意見。



高補貼難“抵消”高成本



美國財政部在聲明中指出，最新推出的“清潔氫氣生產抵免”規則，旨在讓污染最少的清潔氫氣更加具有經濟競爭力，推動美國清潔氫氣產業加速發展。



美國財政部長珍妮特·耶倫表示：“《通脹削減法案》中的激勵措施將有助於擴大氫氣等低碳燃料的生產規模，降低重工業的排放量，推動經濟中最難脫碳的部分實現轉型。”



據行業研究機構睿咨得能源估計，自發布《通脹削減法案》以來，美國規劃的綠氫項目產能規模已經上升了53%，到2030年，預計該領域將為美國吸引超過110億美元投資。



從美國官方預測來看，到2030年，通過氫能稅收抵免將帶來超過1400億美元收入，創造超過70萬個就業崗位；到2050年，有望幫助美國生產超過5000萬噸清潔氫氣。



願景雖遠大，但實際情況卻可能不盡如人意。《金融時報》報導稱，上述新規發布後，美國能源業界、政客以及部分大型能源開發商都表示，該規定過於“苛刻”，會直接推高制氫成本，即使有高額稅收抵免也無法“抵消”成本。



美國清潔電力協會首席執行官傑森·格魯梅特表示，新規中指定的“2028年起將制氫和綠電按小時匹配”的要求是該規定的“致命弱點”，很大程度上會降低企業投資氫能項目的積極性。



或不利於氫能產業發展



另外，從公開的文件來看，美國政府也並未給“核能制氫”相應定位，這種不確定性同樣引起了核能產業界的不滿。



路透社報導稱，時至目前，美國能源部已經投入數十億美元的公共資金支持本土7個氫能基地項目，其中有3個項目都計劃應用核能制氫。儘管近年來美國核電發展因超支嚴重、工期延誤而發展緩慢，但核能業界仍希望能夠抓住氫能發展機遇。



然而，氫能補貼新規對核能制氫的“忽略”卻讓業界失望。路透社也援引多家美國商業機構的聲明稱，這一補貼新規很可能會拖慢氫能經濟發展步伐。此前，美國最大的核電運營商“星座能源”公司宣布投資9億美元打造制氫設施。該公司聲明稱，若最終採用這一新規，美國將把氫能和深度脫碳的全球領導地位拱手讓人。



《金融時報》也援引業內人士話稱，氫能項目開發商對美國政府綠氫新規感到失望，這將成為本就處於發展初期的美國氫能產業的負擔。美國民主黨參議員喬·曼欽表示，此次設置的新規很可能從氫能行業發展初期就束縛住其發展。



美國燃料電池和氫能協會主席弗蘭克·沃拉克也在最新聲明中表示，稅收抵免政策理應讓美國氫能產業保持競爭優勢，而不是成為調節公用電網的工具。



