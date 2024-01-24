中評社北京1月24日電／據人民日報報導，在蒼茫的東海洋面上，不知何年何月，冒出了數千個大大小小的島嶼。這些島嶼蟄居汪洋，千姿百態。它們組成一個海上人間之城——舟山。其中有座孤懸小島，名喚普陀山。



普陀山曾與近旁的洛迦山合二為一稱“普陀洛迦山”，後來才將兩山分別稱之。從偌大的地圖上看，普陀山猶如撒在大海中的一個籽粒，瞪眼細觀都不易辨識。去普陀，必坐船，從朱家尖蜈蚣峙碼頭乘船，約十分鐘，海天間便出現一座島嶼。踏上之後，方覺島嶼博大又嫵媚。腳下一簇簇浪花從遠海奔騰而來，在岸邊炸響，飛沫像霧又像細雨。山處在虛無縹緲間，人入其境，顯得太過渺小。行之不遠，見一牌坊“南海聖境”。普陀山位於東海，何以稱“南海聖境”？據說，中國古代都城位置多偏北方，把位於東邊和南邊的海洋統稱“南海”，普陀山也就屬於“南海”了。



年少時，我居住的海島與普陀山僅一水之隔，看似近在咫尺，但島嶼之間是“非舟楫不相往來”。彼時，因海上交通落後，去普陀山沒有班船，上山被視為畏途，也就從未踏足。遙想當年，先人們從陸地乘竹筏渡海上普陀山，即便沒遇風浪，往往清晨起程，日暮才抵達也不足為奇。若遇風浪天，即便牧海高手，也只能望洋興嘆。



我第一次踏上普陀山是上世紀80年代，我隨軍艦在東海實習，艦泊普陀山碼頭。那個時候，島上雖然風光旖旎，有古刹、奇石、金沙，但放眼望去，不少建築破敗，甚至有點荒涼。恰是島上好時節，卻無人游覽。

