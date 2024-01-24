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美國波音再出事故 客機起飛前輪胎突然脫落
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2024-01-24 11:02:29
中評社北京1月24日電／據海外網報導，據美國《紐約郵報》23日報導，當地時間20日，美國達美航空一架波音757客機在亞特蘭大起飛前，輪胎脫落。
報導稱，這架客機原本計劃飛往哥倫比亞波哥大，在滑行接近起飛位置時，被另一架航班發現異常。目前尚不清楚輪胎脫落原因。
1月初，阿拉斯加航空公司旗下的一架737 Max 9飛機在飛往加利福尼亞州的途中，應急艙門突然掉落。事故頻發讓波音公司成為焦點。
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