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美國波音再出事故　客機起飛前輪胎突然脫落
http://www.CRNTT.com   2024-01-24 11:02:29


　　中評社北京1月24日電／據海外網報導，據美國《紐約郵報》23日報導，當地時間20日，美國達美航空一架波音757客機在亞特蘭大起飛前，輪胎脫落。

　　報導稱，這架客機原本計劃飛往哥倫比亞波哥大，在滑行接近起飛位置時，被另一架航班發現異常。目前尚不清楚輪胎脫落原因。

　　1月初，阿拉斯加航空公司旗下的一架737　Max　9飛機在飛往加利福尼亞州的途中，應急艙門突然掉落。事故頻發讓波音公司成為焦點。

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