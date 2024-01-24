美國新罕布什爾州總統初選遭“拜登”搗亂

中評社北京1月24日電／據新華社報導，美國新罕布什爾州檢察長約翰·福爾梅拉22日說，將調查一通用人工智能生成民主黨籍總統約瑟夫·拜登聲音打給選民的電話，該電話呼籲選民不要參與23日舉行的總統選舉黨內初選。



福爾梅拉認為，這通電話企圖擾亂選舉、影響投票率。他呼籲選民“完全不予理會”。



一些選民21日接到以該州民主黨前主席凱茜·沙利文手機號碼打來的電話。電話中，一個類似拜登的聲音要求選民“把你的票留到11月選舉”，理由是23日投票的人沒法再參與屆時的總統選舉投票。電話還特意用了拜登的口頭禪“真是一派胡言”。據美聯社報導，電話說法不實。



沙利文目前所在的超級政治行動委員會支持拜登連任。她說上述電話盜用了她的手機號碼，已報警並向州檢察長福爾梅拉投訴。



暫不清楚有多少人接到電話。73歲的民主黨註冊選民蓋爾·亨特利說，她一接電話就聽出了拜登的聲音，但很快認定是詐騙電話，因為電話的說法毫無道理，像是有人利用拜登的講話剪輯而成。



加利福尼亞大學伯克利分校數字鑒定專家哈尼·法裡德證實，電話聲音由“相對低劣”的人工智能技術偽造。



白宮新聞秘書卡裡娜·讓－皮埃爾22日證實，電話系“偽造，不是由總統錄制”。



共和黨籍前總統唐納德·特朗普的競選團隊否認與此事有關。



新罕布什爾州定於23日舉行民主、共和兩黨黨內初選。據美國哥倫比亞廣播公司報導，該州的黨內初選為“開放式”，即未明確黨派傾向的註冊選民可選擇參加共和黨或民主黨的黨內初選。這部分選民約占該州註冊選民的39%，兩黨註冊選民各占約30%。



黨內初選是美國總統選舉的第一階段，民主、共和兩黨競選人在此期間爭奪各自黨派總統候選人提名。初選結束後，兩黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。