青春版《牡丹亭》20周年慶演將啟

中評社北京1月24日電／據新華社報導，“借一出400年歷史的戲，讓一個600年歷史的劇種在21世紀舞台上恢復青春的生命，如果成功，我們是否也有機會把中華民族幾千年燦爛的傳統文化拉到21世紀的舞台上重放光芒？現在我可以講，青春版《牡丹亭》啟動了昆曲復興，這是兩岸合作的巨大而成功的文化工程。”台灣著名作家白先勇22日在此間說。



2004年4月，白先勇攜手蘇州昆劇院共同打造青春版《牡丹亭》在台北首演，迄今已在海峽兩岸及海外演出近500場，今年3月將在台灣開啟20周年慶演。22日下午，相關記者會在台北舉行，87歲的白先勇先生親自擔任主持人。



“青春版《牡丹亭》永遠會打動年輕人的心”



白先勇自小與昆曲結緣，深深著迷於這門中國戲曲藝術的文化底蘊。不忍見昆曲傳承不易、逐漸式微，2003年他同蘇州昆劇院合作，擔任總製作人，集結兩岸文化及戲曲界精英聯手創作青春版《牡丹亭》。



回憶“起點”，白先勇說，這出戲聚集編劇、服裝、燈光、舞美等方面的台灣精英人才，演員、樂師則來自大陸。“非常難得請到大陸昆曲大師汪世瑜、張繼青來訓練青年演員，還有翁國生導演。俞玖林、沈豐英等演員足足‘魔鬼式’訓練一年，每天早上9點到下午5點，根基很扎實。”



“20年，很難得！演員當年20歲出頭，但如今依然青春，因為《牡丹亭》歌頌青春、愛情、生命，是永遠青春的一齣戲。”白先勇說，“有人講青春版《牡丹亭》是‘白牡丹’，因為跟白先勇有關。我要慎重聲明，我是這出戲的‘義工大隊長’，後面有一大群義工，我們在一起傳承，度過了艱難和快樂的時光。”

