外資看好港股　今年料3510億北水南下

中評社香港1月24日電／國家推動金融高質量發展、建設金融強國。面對外圍宏觀形勢不明朗，本月22日召開的國務院常務會議中強調，加大中長期資金入市力度，著力穩市場、穩信心。與此同時，市傳內地計劃設立平准基金等多項舉措，以穩定資本市場運行。投資者憧憬股市有望觸底反彈，資金積極入市。港股顯著上揚，恒指升近400點收盤，A股三大指數亦錄得0.4%至1.4%升幅，外資積極吸納A股，滬深股通錄得淨流入接近38億人民幣，同時人民幣兌美元抽高升273點子至收報7.1695。



大公報報導，證券業人士相信，香港國際金融中心擁有聯繫內地與全球優勢，隨著金融發展提速，香港必然受惠其中，中長線對股票市場亦有正面刺激，互聯互通正好體現出本港與內地金融市場融合發展的成果。近年互聯互通更持續擴容，配合著國家經濟的高質量發展。截至去年第四季，在港上市的內地企業已超過1430家，按量計占香港上市公司總數超過55%，若以總市值計算，內地企業占港股總市值更接近八成，交投量也超過八成。



高盛中國首席股票策略分析師劉勁津預計，今年滬深港通“北向”資金淨流入金額將達到約150億美元，而滬深港通“南向”資金淨流入金額更將達到約450億美元（約3510億港元）。劉勁津認為，平准基金消息為市場帶來重大正面刺激，也會對人民幣匯率帶來支持，高盛又預計人民幣匯價年內將回升至7.05水平。