法藏文獻全新出版，敦煌學研究開新篇

中評社北京1月24日電／據光明網報導，1908年3月3日，法國探險家伯希和走進敦煌藏經洞，兩個多月後，他所選的數千件珍貴文獻裝箱起運，離開敦煌。



1910年4月26日，法國國家圖書館（以下簡稱法圖）抄本部迎來該館最豐富的一批東方收藏品——伯希和敦煌收集品。此後，法藏敦煌文獻或零散影印，或通過縮微膠卷和黑白圖片出版，供學界利用。



100多年後，這批寶藏被編成《法國國家圖書館藏敦煌文獻》，首次以高清彩色圖錄形式在中國出版，開啟了敦煌文獻出版和研究的歷史新一頁。



據上海古籍出版社副編審盛潔介紹，《法國國家圖書館藏敦煌文獻》將刊布法藏敦煌文獻P.2001至P.6040的圖版，涉及文獻編號4000餘號，圖版近40000幅，定名文獻6000餘種。目前已出版60册，預計全書160册，2025年完成出版。



學術價值極高



“如果以編號來算敦煌收集品的多少，依據獲取順序，排在前四位的是英國國家圖書館、法國國家圖書館、中國國家圖書館和俄羅斯科學院東方文獻研究所。但如果以綜合學術價值占比來衡量其質量的話，法藏文獻應排名第一。”北京大學博雅講席教授、中國敦煌吐魯番學會會長榮新江對《環球》雜誌記者說。



榮新江是《法國國家圖書館藏敦煌文獻》一書主編，也是走訪過四大敦煌文獻收藏地、“滿世界尋找敦煌”的歷史學家。他說，伯希和比他的先行者、英國人斯坦因精通漢語，而又比中國清政府官員和俄國的奧登堡捷足先登。

