國家六路強金融　香港經濟添動力

中評社香港1月24日電／大公報報導，習近平總書記1月16日在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上的重要講話，鮮明提出“六個強大”，明確了金融強國的關鍵核心要素，為中國加快構建特色現代金融體系、從金融大國邁向金融強國作出最新擘畫。



23日，多位金融領域專家對大公報表示，國家建設金融強國，高水平對外開放過程中，香港可發揮窗口作用，服務實體經濟，為共建“一帶一路”融資，便利外企大灣區投資。同時，隨著粵港澳大灣區的產業、商貿、投資承載力的擴大，將有助於鞏固香港優勢，提升國際金融中心地位，為香港經濟增添動力。



習近平在開班式上發表重要講話，強調金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力和綜合國力，同時具備一系列關鍵核心金融要素，即：擁有強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍。



中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董少鵬表示，金融強國所需要的“六個強大”，將對香港金融發展產生很強的拉動作用。貨幣強大基於經濟高質量發展和有效的金融市場，人民幣和港幣都有賴於中國大市場的繁榮、中國自身產業鏈供應鏈的穩定升級。中國產業升級、科技創新、需求增長在全球範圍內都展現出良好態勢。中國內地央行的政策在利率、匯率市場的傳導機制是健康的，人民幣匯率穩定對穩定地區經濟發揮壓艙石作用。這些都是香港金融市場穩定發展的良好條件。



董少鵬解釋，作為傳統亞太金融中心，香港具有金融市場優勢、營商環境優勢。許多跨國金融機構扎根香港，香港作為金融中心發揮輻射周邊作用。對於如何鞏固香港優勢，他建議採取針對性措施，留住並吸引跨國金融機構入駐，同時增加創新的金融服務和金融產品。許多內地金融人士通過香港市場獲得歷練，香港繼續發揮人才集聚優勢。

