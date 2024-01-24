韓國一市場失火燒毀227家店鋪

中評社北京1月24日電／據韓聯社23日報導，位於韓國忠清南道的一家傳統市場22日晚發生火災，大火燒毀227家店鋪，暫無人員傷亡。大火於23日上午被撲滅。



報導說，當地時間22日晚11時許，舒川郡舒川特化市場發生火災。消防部門共投入361名人力和45台裝備，於23日7時55分左右將火撲滅。



報導說，由於火災發生時市場已經關閉，未造成人員傷亡，但火災導致市場內292家店鋪中227家被燒毀。